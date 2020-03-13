Коронавирус в Черновцах: в области усиливают ограничительные меры, состояние больных коронавирусом стабильное
Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на брифинге сообщил, что вечером 12 марта приняли ряд ограничительных мер, чтобы минимизировать контакты людей в тесной среде друг с другом, пишет RegioNews.
"Мы усиливаем ограничительные мероприятия для всех спорткомплексов, бассейнов, бань, больших развлекательных центров и просим граждан, если так совпало, что в эти дни у вас запланированы громкие семейные праздники, воздержитесь от таких форматов", - сказал председатель ОГА.
Сергей Осачук рассказал также, что второй случай заболевания коронавирусом в Черновцах отличается от первого тем, что заболел человек, не путешествовавший за границу.
"Человек заразился находясь постоянно дома, заболел через контакт с родственниками", - сказал председатель ОГА.
Напомним, что жена больного находилась на работе в Италии в течение последних 14 дней.
Опубліковано Інформаційне агентство "АСС" Пʼятниця, 13 березня 2020 р.
Сергей Осачук обратился к буковинцам, которые на протяжении прошлых 3-4 недель вернулись из-за границы, с просьбой максимально самоизолироваться, проявить социальную ответственность. Поскольку путешествующий сам может быть носителем вируса, но не иметь симптомов и не заболеть.
Состояние мужчины, у которого вчера, 12 марта, обнаружили коронавирус, стабильное. Его жена, которая оказалась носителем вируса, находится на обсервации, под наблюдением медиков. У женщины нет симптомов инфекционного заболевания. Контактных лиц установили, они под наблюдением медиков.
Состояние первого больного, которого обнаружили 3 марта тоже удовлетворительное. Кашель ослабляется, температура в пределах 37,6 градуса. Его жена находится в изоляции, здорова, ее тесты на коронавирус отрицательные.
- 14:10 13 марта Суд отпустил капитана танкера Delfi под личное обязательство
- 14:08 13 марта В Словении застряли автобусы с украинцами, которые возвращались из Италии домой
- 13:48 13 марта Зеленский сменил состав СНБО
- 13:42 13 марта Из аэропорта "Борисполь" пытались вывезти 1,5 тонны медицинских масок
- 13:40 13 марта Профильный комитет будет способствовать антикоррупционной реформе градостроительства - Клочко
- 13:38 13 марта В "ЛНР" 14 человек с подозрением на коронавирус поместили на "домашний" карантин
- 13:05 13 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 15:50 08 марта Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
- 18:02 07 марта Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 16:45 08 марта Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера