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13 марта 2020, 11:00 14

Коронавирус в Черновцах: в области усиливают ограничительные меры, состояние больных коронавирусом стабильное

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13 марта 2020, 11:00 14
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Прибывающих из-за рубежа настойчиво просят самоизолироваться, поскольку второй больной заразился не путешествуя за границу
Прибывающих из-за рубежа настойчиво просят самоизолироваться, поскольку второй больной заразился не путешествуя за границу

Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на брифинге сообщил, что вечером 12 марта приняли ряд ограничительных мер, чтобы минимизировать контакты людей в тесной среде друг с другом, пишет RegioNews.

"Мы усиливаем ограничительные мероприятия для всех спорткомплексов, бассейнов, бань, больших развлекательных центров и просим граждан, если так совпало, что в эти дни у вас запланированы громкие семейные праздники, воздержитесь от таких форматов", - сказал председатель ОГА.

Сергей Осачук рассказал также, что второй случай заболевания коронавирусом в Черновцах отличается от первого тем, что заболел человек, не путешествовавший за границу.

"Человек заразился находясь постоянно дома, заболел через контакт с родственниками", - сказал председатель ОГА.

Напомним, что жена больного находилась на работе в Италии в течение последних 14 дней.

Опубліковано Інформаційне агентство "АСС" Пʼятниця, 13 березня 2020 р.

Сергей Осачук обратился к буковинцам, которые на протяжении прошлых 3-4 недель вернулись из-за границы, с просьбой максимально самоизолироваться, проявить социальную ответственность. Поскольку путешествующий сам может быть носителем вируса, но не иметь симптомов и не заболеть.

Состояние мужчины, у которого вчера, 12 марта, обнаружили коронавирус, стабильное. Его жена, которая оказалась носителем вируса, находится на обсервации, под наблюдением медиков. У женщины нет симптомов инфекционного заболевания. Контактных лиц установили, они под наблюдением медиков.

Состояние первого больного, которого обнаружили 3 марта тоже удовлетворительное. Кашель ослабляется, температура в пределах 37,6 градуса. Его жена находится в изоляции, здорова, ее тесты на коронавирус отрицательные.

Хронику коронавируса можно прочитать тут.


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