Коронавірус у Чернівцях: транспорт дезінфікують погано, чиновники приймають телефоном
Про це мер Чернівців Олексій Каспрук повідомив у прямому ефірі на своїй Facebook-сторінці, пише RegioNews
"Я не задоволений станом транспорту, бачу багато скарг. Бачу багато фотографій, які мені чернівчани скидають у приватні повідомлення. Та й сам їздив на вихідних. Бачу, що санітарний стан лишає бажати кращого", – сказав Каспрук.
"Тому, будемо проводити і підсилювати профілактичну роботу з перевізниками і керівництвом тролейбусного управління. Думаю, що ми зможемо з цим навести лад за ті послуги, які надаємо, а чернівчанам щоб не було гидко заходити в громадський транспорт", – сказав він.
Опубліковано Олексієм Каспруком Середа, 11 березня 2020 р.
Також Олексій Каспрук повідомив, що Чернівецька міськрада обмежить відвідування громадянами структурних підрозділів мерії у зв’язку з карантином. Громадяни міста зможуть звернутися до чиновників міськради в трьох місцях у чітко визначені дні.
Мер додав, що згодом він опублікує електронний довідник з робочими номерами телефонів усіх працівників міськради. "Вони будуть зобов’язані спілкуватися і вести облік громадян по телефону", – сказав Каспрук.
"Я також бачу, що всі мої колеги говорять по інших містах – що всі масові заходи будуть скасовані. В багатьох містах закривають і кінотеатри, і розважальні відділення в торгівельних центрах. Ми будемо це обговорювати на комісії, будемо приймати рішення. – повідомив мер Чернівців, - Підстав припиняти роботу закладів торгівлі в Україні, і в тому числі у Чернівцях, немає".
Водночас він додав, що усі заходи, які раніше планувала проводити міськрада, управління освіти, культури та спорту, будуть скасовані.
"Спортивні заходи будуть відбуватися, але за відсутності глядачів", – уточнив він.
Нагадаємо, через підтверджений випадок коронавірусу у Чернівцях введені надзвичайні заходи безпеки.
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