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12 березня 2020, 11:12 16

Коронавірус у Чернівцях: транспорт дезінфікують погано, чиновники приймають телефоном

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12 березня 2020, 11:12 16
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Міський голова Чернівців Олексій Каспрук заявив, що він незадоволений санітарним станом громадського транспорту в місті. Тим часом чиновники мерії прийматимуть громадян раз на тиждень, а решту часу консультуватимуть громадян телефоном. Торгові підприємства працюють у звичному режимі
Фото: Shutterstock
Міський голова Чернівців Олексій Каспрук заявив, що він незадоволений санітарним станом громадського транспорту в місті. Тим часом чиновники мерії прийматимуть громадян раз на тиждень, а решту часу консультуватимуть громадян телефоном. Торгові підприємства працюють у звичному режимі

Про це мер Чернівців Олексій Каспрук повідомив у прямому ефірі на своїй Facebook-сторінці, пише RegioNews

"Я не задоволений станом транспорту, бачу багато скарг. Бачу багато фотографій, які мені чернівчани скидають у приватні повідомлення. Та й сам їздив на вихідних. Бачу, що санітарний стан лишає бажати кращого", – сказав Каспрук.

"Тому, будемо проводити і підсилювати профілактичну роботу з перевізниками і керівництвом тролейбусного управління. Думаю, що ми зможемо з цим навести лад за ті послуги, які надаємо, а чернівчанам щоб не було гидко заходити в громадський транспорт", – сказав він.

Також Олексій Каспрук повідомив, що Чернівецька міськрада обмежить відвідування громадянами структурних підрозділів мерії у зв’язку з карантином. Громадяни міста зможуть звернутися до чиновників міськради в трьох місцях у чітко визначені дні.

Мер додав, що згодом він опублікує електронний довідник з робочими номерами телефонів усіх працівників міськради. "Вони будуть зобов’язані спілкуватися і вести облік громадян по телефону", – сказав Каспрук.

"Я також бачу, що всі мої колеги говорять по інших містах – що всі масові заходи будуть скасовані. В багатьох містах закривають і кінотеатри, і розважальні відділення в торгівельних центрах. Ми будемо це обговорювати на комісії, будемо приймати рішення. – повідомив мер Чернівців, - Підстав припиняти роботу закладів торгівлі в Україні, і в тому числі у Чернівцях, немає".

Водночас він додав, що усі заходи, які раніше планувала проводити міськрада, управління освіти, культури та спорту, будуть скасовані.

"Спортивні заходи будуть відбуватися, але за відсутності глядачів", – уточнив він.

Нагадаємо, через підтверджений випадок коронавірусу у Чернівцях введені надзвичайні заходи безпеки.

Хроніку коронавірусу в Україні можна прочитати тут.


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