Буковина отримала 600 комплектів індивідуального захисту для лікарів
Про це під час брифінгу розповіла заступниця голови Чернівецької ОДА Наталя Гусак, пише RegioNews.
"Гуманітарна допомога включає в себе досить багато необхідних засобів індивідуального захисту для лікарів, близько 600 комплектів, куди входять і респіратори підвищеної безпеки, і окуляри, і засоби дезінфекції. Наразі ця гуманітарна допомога в обласній клінічній лікарні розвантажується і ми чекаємо на наказ про розподіл", - сказала Наталя Гусак.
Отриману допомогу перерозподілять також на центр екстреної медичної допомоги та, можливо, на районні інфекційні відділення.
Під час брифінгу Наталя Гусак розповіла, що на Буковині очікують приїзду експертів ВООЗ, які прибудуть до Чернівців сьогодні пізно ввечері, або завтра вранці.
Нагадаємо, через підтверджений випадок коронавірусу у Чернівцях введені надзвичайні заходи безпеки.
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