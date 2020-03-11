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11 березня 2020, 20:51 2

Буковина отримала 600 комплектів індивідуального захисту для лікарів

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11 березня 2020, 20:51 2
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Чернівецька область отримала гуманітарну допомогу від ВООЗ. Допомогу передали обласній клінічній лікарні
Чернівецька область отримала гуманітарну допомогу від ВООЗ. Допомогу передали обласній клінічній лікарні

Про це під час брифінгу розповіла заступниця голови Чернівецької ОДА Наталя Гусак, пише RegioNews.

"Гуманітарна допомога включає в себе досить багато необхідних засобів індивідуального захисту для лікарів, близько 600 комплектів, куди входять і респіратори підвищеної безпеки, і окуляри, і засоби дезінфекції. Наразі ця гуманітарна допомога в обласній клінічній лікарні розвантажується і ми чекаємо на наказ про розподіл", - сказала Наталя Гусак.

Отриману допомогу перерозподілять також на центр екстреної медичної допомоги та, можливо, на районні інфекційні відділення.

Під час брифінгу Наталя Гусак розповіла, що на Буковині очікують приїзду експертів ВООЗ, які прибудуть до Чернівців сьогодні пізно ввечері, або завтра вранці.

Нагадаємо, через підтверджений випадок коронавірусу у Чернівцях введені надзвичайні заходи безпеки.

Хроніку коронавірусу в Україні можна прочитати тут.


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