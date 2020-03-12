В Черновцы привезут тесты на коронавирус

Несмотря на то, что в Черновцах обнаружили единственный официальный случай коронавируса в Украине, область получит тесты позже других. Они могут быть в городе завтра, 13 марта

Фото: Shutterstock

Несмотря на то, что в Черновцах обнаружили единственный официальный случай коронавируса в Украине, область получит тесты позже других. Они могут быть в городе завтра, 13 марта

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