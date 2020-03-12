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12 марта 2020, 12:20 2

В Черновцы привезут тесты на коронавирус

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12 марта 2020, 12:20 2
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Несмотря на то, что в Черновцах обнаружили единственный официальный случай коронавируса в Украине, область получит тесты позже других. Они могут быть в городе завтра, 13 марта
Фото: Shutterstock
Несмотря на то, что в Черновцах обнаружили единственный официальный случай коронавируса в Украине, область получит тесты позже других. Они могут быть в городе завтра, 13 марта

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ИА АСС.

Как сообщает Наталья Гусак, заместитель председателя Черновицкой ОГА, тест-системы уже в пути в Черновцы.

"Ожидаем завтра поставку тест-систем в лабораторный центр, - сообщила Наталья Гусак. - Сегодня заказали также быстрые тесты на коронавирус. Однако они не столь эффективными, как те тест-системы, которые нам поступят завтра".

Напомним, из-за подтвержденного случая коронавируса в Черновцах введены чрезвычайные меры безопасности. Отменены все массовые мероприятия, введен карантин в учебных учреждениях, чиновники переходят на дистанционную работу.

Хронику коронавируса в Украние можно прочитать тут.


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