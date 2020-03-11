Буковина получила 600 комплектов индивидуальной защиты для врачей
Об этом во время брифинга рассказала заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, пишет RegioNews.
"Гуманитарная помощь включает в себя достаточно много необходимых средств индивидуальной защиты для врачей, около 600 комплектов, куда входят и респираторы повышенной безопасности, и очки, и средства дезинфекции. Сейчас эта гуманитарная помощь в областной клинической больнице разгружается и мы ждем приказ о распределении" - сказала Наталья Гусак.
Полученную помощь передадут также в центр экстренной медицинской помощи и, возможно, в районные инфекционные отделения.
Во время брифинга Наталья Гусак рассказала, что на Буковине ожидают приезда экспертов ВОЗ, которые прибудут в Черновцы сегодня поздно вечером или завтра утром.
Напомним, из-за подтвержденного случая коронавируса в Черновцах введены чрезвычайные меры безопасности.
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