Буковина получила 600 комплектов индивидуальной защиты для врачей

Черновицкая область получила гуманитарную помощь от ВОЗ. Помощь передали областной клинической больнице

Черновицкая область получила гуманитарную помощь от ВОЗ. Помощь передали областной клинической больнице

Об этом во время брифинга рассказала заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, пишет RegioNews.

"Гуманитарная помощь включает в себя достаточно много необходимых средств индивидуальной защиты для врачей, около 600 комплектов, куда входят и респираторы повышенной безопасности, и очки, и средства дезинфекции. Сейчас эта гуманитарная помощь в областной клинической больнице разгружается и мы ждем приказ о распределении" - сказала Наталья Гусак.

Полученную помощь передадут также в центр экстренной медицинской помощи и, возможно, в районные инфекционные отделения.

Во время брифинга Наталья Гусак рассказала, что на Буковине ожидают приезда экспертов ВОЗ, которые прибудут в Черновцы сегодня поздно вечером или завтра утром.

Напомним, из-за подтвержденного случая коронавируса в Черновцах введены чрезвычайные меры безопасности.

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