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04 марта 2020, 14:51

У трех черновчан, госпитализированных сегодня, не нашли признаков коронавируса

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04 марта 2020, 14:51
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У трех человек, которых сегодня в Черновцах госпитализировали с подозрением на коронавирус, нет симптомов этого заболевания. Эпидемиологи по этим случаям работать не будут
Фото: hromadske
У трех человек, которых сегодня в Черновцах госпитализировали с подозрением на коронавирус, нет симптомов этого заболевания. Эпидемиологи по этим случаям работать не будут

Об этом в комментарии корреспонденту molbuk.ua сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, пишет RegioNews.

"Людей привезли в инфекционное отделение. Инфекционисты их обследовали. У людей есть признаки ОРВИ и по симптомам нет оснований подозревать коронавирус. Эпидемиологи по этим людям работать не будут. Это обычная реакция при любой вспышке, когда идет увеличение количества обращений от больных людей ", - отметила Наталья Гусак.

Напомним, сегодня, 4 марта, в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще трех человек.

Напомним, 3 марта Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине.

Состояние больного удовлетворительное, эпидемиологи отрабатывают контакты больного.

Также в Ровно госпитализировали студента-медика из Черновиц с подозрением на коронавирус.


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