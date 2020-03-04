У трех черновчан, госпитализированных сегодня, не нашли признаков коронавируса
Об этом в комментарии корреспонденту molbuk.ua сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, пишет RegioNews.
"Людей привезли в инфекционное отделение. Инфекционисты их обследовали. У людей есть признаки ОРВИ и по симптомам нет оснований подозревать коронавирус. Эпидемиологи по этим людям работать не будут. Это обычная реакция при любой вспышке, когда идет увеличение количества обращений от больных людей ", - отметила Наталья Гусак.
Напомним, сегодня, 4 марта, в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще трех человек.
Напомним, 3 марта Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине.
Состояние больного удовлетворительное, эпидемиологи отрабатывают контакты больного.
Также в Ровно госпитализировали студента-медика из Черновиц с подозрением на коронавирус.
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