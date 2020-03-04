У трех черновчан, госпитализированных сегодня, не нашли признаков коронавируса

У трех человек, которых сегодня в Черновцах госпитализировали с подозрением на коронавирус, нет симптомов этого заболевания. Эпидемиологи по этим случаям работать не будут

Фото: hromadske

У трех человек, которых сегодня в Черновцах госпитализировали с подозрением на коронавирус, нет симптомов этого заболевания. Эпидемиологи по этим случаям работать не будут

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