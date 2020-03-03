У інфекційному відділенні Чернівецької лікарні, де перебуває хворий коронавірусом, чергують семеро лікарів

Лікарі самі докупили приладдя, необхідне для діагностики і вивчають зарубіжний досвід боротьби з хворобою. У лікарні встановлені цілодобові чергування

Лікарі самі докупили приладдя, необхідне для діагностики і вивчають зарубіжний досвід боротьби з хворобою. У лікарні встановлені цілодобові чергування

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