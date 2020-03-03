В инфекционном отделении Черновицкой больницы, где находится больной коронавирусом, дежурят семь врачей
Врачи сами докупили принадлежности, необходимые для диагностики и изучают зарубежный опыт борьбы с болезнью. В больнице организованы круглосуточные дежурства
Врачи сами докупили принадлежности, необходимые для диагностики и изучают зарубежный опыт борьбы с болезнью. В больнице организованы круглосуточные дежурства
Об этом на своей странице написала врач-инфекционист Черновицкой областной клинической больницы Ольга Кобевко, передает RegioNews.
Це інфекційне відділення. Тут ізолюють та лікують людей з підозрою на короновірус (актуальне) та інші інфекційні...Опубліковано Ольгою Кобевко Вівторок, 3 березня 2020 р.
Черновицкие врачи призывают горожан не паниковать и заботиться о своем здоровье.
В Черновцах также рекомендуют ограничить массовые мероприятия.
Напомним, 3 марта Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине.
Состояние больного удовлетворительное, эпидемиологи отрабатывают контакты больного.
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