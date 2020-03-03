Заступниця голови Чернівецької ОДА  спростувала фейк про 35 ізольованих через коронавірус

Неправдиву інформацію поширили у деяких ЗМІ

Неправдиву інформацію поширили у деяких ЗМІ

Про це Наталія Гусак написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

Увага фейк Ніяких 35 осіб у Чернівецькій області не ізольовано. Поширюйте правдиву інформацію Опубліковано Наталією Гусак Вівторок, 3 березня 2020 р.

Заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак спростувала фейкову інформацію, яку поширювали деякі центральні ЗМІ, про те, що ніби-то у Чернівецькій області ізолювали 35 осіб, які могли контактувати із хворим на коронавірус.

"Увага фейк! Ніяких 35 осіб у Чернівецькій області не ізольовано. Поширюйте правдиву інформацію", - написала Наталія Гусак.

Нагадаємо, 3 березня МОЗ офіційно підтвердив перший випадок коронавірусу в Україні.