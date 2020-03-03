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03 березня 2020, 16:45 16

Коронавірус у Чернівцях: мерія відзвітувала про заходи безпеки

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03 березня 2020, 16:45 16
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У школах проведуть уроки про коронавірус, водіям і кондукторам громадського транспорту видають маски, а на ринках працюють медпункти. Ажіотажу в чернівецьких магазинах і аптеках поки що немає
У школах проведуть уроки про коронавірус, водіям і кондукторам громадського транспорту видають маски, а на ринках працюють медпункти. Ажіотажу в чернівецьких магазинах і аптеках поки що немає

Про заходи безпеки для протидії поширенню коронавірусу на брифінгу розповів мер Чернівців Олексій Каспрук, повідомляє RegioNews.

Зокрема на масковий режим переходять водії та кондуктори тролейбусів і маршруток. Перевізники пропонують також забезпечити водіїв і кондукторів ще й рукавичками, оскільки ті постійно мають справу з грошима.

На одному з найбільших ринків Західної України - Калинівському - працюють три медичних пункти. На ринку проводитимуть окрему інформаційну компанію щодо коронавірусу і засобів його профілактики, а також вимірюватимуть температуру всім бажаючим.

"Ми посилюємо дезінфекцію у навчальних та виховних закладах міста. Завтра, 4 березня, в усіх школах проведуть урок з безпеки життєдіяльності, під час якого класні керівники розкажуть школярам про те, що таке коронавірус та що треба робити, аби не заразитися, - каже Олексій Каспрук.

У Чернівцях рекомендовано також обмежити масові заходи.

Нагадаємо, 3 березня МОЗ офіційно підтвердив перший випадок коронавірусу в Україні.


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