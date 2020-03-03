Коронавірус у Чернівцях: мерія відзвітувала про заходи безпеки

У школах проведуть уроки про коронавірус, водіям і кондукторам громадського транспорту видають маски, а на ринках працюють медпункти. Ажіотажу в чернівецьких магазинах і аптеках поки що немає

У школах проведуть уроки про коронавірус, водіям і кондукторам громадського транспорту видають маски, а на ринках працюють медпункти. Ажіотажу в чернівецьких магазинах і аптеках поки що немає

Про заходи безпеки для протидії поширенню коронавірусу на брифінгу розповів мер Чернівців Олексій Каспрук, повідомляє RegioNews. Зокрема на масковий режим переходять водії та кондуктори тролейбусів і маршруток. Перевізники пропонують також забезпечити водіїв і кондукторів ще й рукавичками, оскільки ті постійно мають справу з грошима. На одному з найбільших ринків Західної України - Калинівському - працюють три медичних пункти. На ринку проводитимуть окрему інформаційну компанію щодо коронавірусу і засобів його профілактики, а також вимірюватимуть температуру всім бажаючим. "Ми посилюємо дезінфекцію у навчальних та виховних закладах міста. Завтра, 4 березня, в усіх школах проведуть урок з безпеки життєдіяльності, під час якого класні керівники розкажуть школярам про те, що таке коронавірус та що треба робити, аби не заразитися, - каже Олексій Каспрук. У Чернівцях рекомендовано також обмежити масові заходи. Нагадаємо, 3 березня МОЗ офіційно підтвердив перший випадок коронавірусу в Україні.

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