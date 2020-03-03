У Чернівцях через коронавірус рекомендовано обмежити масові заходи
Про це повідомляє сайт Чернівецької міської ради, пише RegioNews.
"У Чернівцях впроваджуються профілактичні заходи в закладах освіти, культури, охорони здоров’я, громадському транспорті, на підприємствах та організаціях міста", - йдеться в повідомленні.
Рекомендовано обмежити масові заходи та дотримуватись правил особистої гігієни і профілактики інфікування.
У Чернівецькій області працює цілодобова "гаряча лінія" для інформування населення щодо отримання медичної допомоги у разі появи симптомів, схожих на коронавірус COVID-19. На неї радять телефонувати всім, хто перебував у країнах із зареєстрованими випадками COViD-19 у разі погіршення самопочуття, навіть якщо під час перетину кордону вони не мали проблем зі здоров’ям.
Телефон цілодобової гарячої лінії: 0660849313
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