Коронавирус в Черновцах: мэрия отчиталась о мерах безопасности

В школах проведут уроки о коронавирус, водителям и кондукторам общественного транспорта выдают маски, а на рынках работают медпункты. Ажиотажа в черновицких магазинах и аптеках пока нет

В школах проведут уроки о коронавирус, водителям и кондукторам общественного транспорта выдают маски, а на рынках работают медпункты. Ажиотажа в черновицких магазинах и аптеках пока нет

О мерах безопасности для противодействия распространению коронавируса на брифинге рассказал мэр Черновцов Алексей Каспрук, сообщает RegioNews. В частности, на масочный режим переходят водители и кондукторы троллейбусов и маршруток. Перевозчики предлагают также обеспечить водителей и кондукторов еще и перчатками, так как те постоянно имеют дело с деньгами. На одном из крупнейших рынков Западной Украины - Калиновскому - работают три медицинских пункта. На рынке будут проводить отдельную информационную компанию о коронавирусе и средствах его профилактики, а также измерять температуру всем желающим. "Мы усиливаем дезинфекцию в учебных и воспитательных заведениях города. Завтра, 4 марта, во всех школах проведут урок по безопасности жизнедеятельности, во время которого классные руководители расскажут школьникам о том, что такое коронавирус и что надо делать, чтобы не заразиться, - говорит Алексей Каспрук. В Черновцах также рекомендуют ограничить массовые мероприятия. Напомним, 3 марта Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине.

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