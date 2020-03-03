Коронавирус в Черновцах: мэрия отчиталась о мерах безопасности
О мерах безопасности для противодействия распространению коронавируса на брифинге рассказал мэр Черновцов Алексей Каспрук, сообщает RegioNews.
В частности, на масочный режим переходят водители и кондукторы троллейбусов и маршруток. Перевозчики предлагают также обеспечить водителей и кондукторов еще и перчатками, так как те постоянно имеют дело с деньгами.
На одном из крупнейших рынков Западной Украины - Калиновскому - работают три медицинских пункта. На рынке будут проводить отдельную информационную компанию о коронавирусе и средствах его профилактики, а также измерять температуру всем желающим.
"Мы усиливаем дезинфекцию в учебных и воспитательных заведениях города. Завтра, 4 марта, во всех школах проведут урок по безопасности жизнедеятельности, во время которого классные руководители расскажут школьникам о том, что такое коронавирус и что надо делать, чтобы не заразиться, - говорит Алексей Каспрук.
В Черновцах также рекомендуют ограничить массовые мероприятия.
Напомним, 3 марта Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине.
- 10:51 04 марта Под Киевом из-за тумана столкнулись 10 автомобилей
- 10:44 04 марта Дубилет и Милованов пройдут дополнительные собеседования - нардеп
- 10:41 04 марта В зоне ООС погиб военный из Черниговской области
- 10:38 04 марта Ректор "Житомирской политехники" Виктор Евдокимов может возглавить министерство образования
- 10:31 04 марта Во Львове задержали "атовца" с поддельным удостоверением участника боевых действий
- 10:25 04 марта В Одессе задержали серийного грабителя почтовых отделений
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука