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03 березня 2020, 15:45 5

Віталій Кличко відзвітував про готовність Києва до випадків коронавірусу

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03 березня 2020, 15:45 5
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У столиці дезинфікують  громадський транспорт і карети "швидкої",замовлені експрес-тести для аеропортів, а від завтра в усіх школах і садочках дітям вимірюватимуть температуру
Фото: КМДА
У столиці дезинфікують  громадський транспорт і карети "швидкої",замовлені експрес-тести для аеропортів, а від завтра в усіх школах і садочках дітям вимірюватимуть температуру

Про це мер Києва написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

В столиці підготовлені бази в семи столичних лікарнях для госпіталізації пацієнтів з підозрою на коронавірус. Три з них - для дорослих, три - для дітей і одна - для вагітних. На випадок ускладнення епідемічної ситуації столична влада визначила додаткові заклади охорони здоров’я, де є окремо розташовані корпуси.

Друзі! В Україні виявлений перший випадок захворювання на коронавірус. Пацієнт госпіталізований в Чернівецькій області....

Опубліковано Віталієм Кличком Вівторок, 3 березня 2020 р.

-Підготовлені дві спеціалізованих бригади екстреної медичної допомоги для транспортування осіб з підозрою на коронавірус. Також всі "швидкі" дезинфікують двічі на день.

-Увесь комунальний громадський транспорт столиці перед виходом на лінію щодня обробляють дезінфекційними засобами.

-Я доручив департаментам освіти та охорони здоров’я КМДА організувати вимірювання кожного ранку температури всім вихованцям дитячих садочків та учням столичних шкіл.

-Столична влада, з власної ініціативи, замовила обладнання для проведення експрес-тестів на коронавірус в обох аеропортах Києва. Щоб пасажирам, у яких виявили високу температуру або ознаки можливого захворювання, могли зробити тест безпосередньо в аеропорту.

Я закликаю не піддаватися паніці. І відповідально ставитися до свого здоров’я і безпеки оточуючих. У разі симптомів вірусного захворювання – одразу звертайтеся до лікарів!


Киев Віталій Кличко коронавірус
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