Дмитрий Маринин о своем участии в выборах мэра Харькова, админпротоколе на Терехова и ЗАО "Горсовет"

Депутат Харьковского горсовета шестого созыва Дмитрий Маринин, который намерен выдвинуть свою кандидатуру на внеочередных выборах городского головы Харькова, в эксклюзивном интервью рассказал, что он думает о своих соперниках, о работе нынешнего руководства города и о том, почему вызвал полицию на встречу и.о. мэра Игоря Терехова с харьковчанами

Депутат Харьковского горсовета шестого созыва Дмитрий Маринин, который намерен выдвинуть свою кандидатуру на внеочередных выборах городского головы Харькова, в эксклюзивном интервью рассказал, что он думает о своих соперниках, о работе нынешнего руководства города и о том, почему вызвал полицию на встречу и.о. мэра Игоря Терехова с харьковчанами

В середине апреля вы заявили, что будете принимать участие в выборах мэра Харькова. Почему решились?

К этому шагу я готовился давно. Можно сказать, что с 2014 года, когда закончилась моя депутатская каденция. Я всегда вникал в процессы, которые происходили в работе харьковской городской исполнительной власти. Параллельно делал аудит вместе со своими помощниками и видел, что работа мэрии скорее напоминает неудачные показательные выступления, которые можно сравнить с ремонтом фасада дома, у которого разрушен фундамент. Еще тогда, в 2014 году, наш аудит показал, что ни одно коммунальное предприятие города не является прибыльным, все работали в убыток. Бюджетные деньги тратились на дотации этих предприятий, и ничего не делалось для того, чтобы они начали приносить деньги в бюджет города, а не наоборот – высасывали их из карманов харьковчан.

Знаю, как должна работать в городе исполнительная власть и как должен формироваться бюджет - ведь имею диплом Академии государственного управления и магистерскую защищал по теме "Усовершенствование жилищно-коммунальной сферы". Я не против лавочек и фонтанов, но считаю, что если в городе изношено 80% теплосетей, то, наверное, стоит направить деньги на их ремонт, а не на реконструкцию зоопарка.

Есть и второй момент, который меня подвиг выставить свою кандидатуру на эти выборы. Это то, что так называемая элита пытается сегодня навязать харьковчанам мысль, что есть два безальтернативных рейтинговых кандидата – нынешний секретарь горсовета Игорь Терехов и мэр Харькова в 2006-2010 годах Михаил Добкин. Но оба эти кандидата так или иначе связаны с бывшим мэром Харькова Геннадием Кернесом. Добкин начинал вместе Геннадием Адольфовичем. Он его друг, его соратник и он будет продолжать его дело. Терехов также долгое время работал под руководством последнего, и также заявляет, что будет дальше следовать прежней политике развития города. А я не хочу, чтобы город шел прежним путем – это дорога в никуда. Именно поэтому и выставил свою кандидатуру на этих выборах.

Тем не менее, в 2020 году вы не выставляли свою кандидатуру на выборы мэра Харькова. Почему?

В Украине все хотят быть гетьманами. После того, как партии, которые можно причислить к демократическим силам, не захотели объединиться, а каждая выдвинула своего кандидата, я понял, что ни к чему хорошему это не приведет. Все вместе они набрали чуть больше 12% голосов избирателей и, естественно, не составили конкуренции Геннадию Кернесу. В тот момент я не видел смысла в том, чтобы выставлять свою кандидатуру.

Вы заявили, что хотите стать единым кандидатом от проевропейских сил. Сейчас власть Харькова не проевропейская?

Работа городской исполнительной власти и сейчас, и при Кернесе напоминает работу закрытого акционерного общества. Почему? Объясняю. К примеру, на сессию, которая состоялась 24 февраля и на которой решался ряд земельных вопросов, я не смог попасть, потому что на подступах к горсовету стояли кордоны полиции. Поэтому обычные люди – члены территориальной общины Харькова - не могли попасть в здание городского совета, хотя имели полное право там находиться. О какой проевропейской позиции и демократичности здесь можно говорить, если депутаты нынешнего горсовета делят деньги и землю города под столом и за закрытой доверью? Харьковчане узнают обо всем постфактум.

Вы будете идти на выборы мэра как самовыдвиженец. Почему приняли такое решение? Не рискованно ли, ведь мэр должен опираться на депутатов горсовета? На кого, в случае победы, будете опираться вы?

Нашей страной правят олигархи. Именно поэтому я не вступаю ни в какую партию, потому что все они зависят от того или иного олигарха. Более того, считаю, что в горсовете процент политики должен быть минимальным. Депутаты должны работать на благо тех людей, которые их выбрали. Как вы думаете, если у харьковчанина на Алексеевке нет горячей воды все лето, для него важно, депутаты от какой партии проголосуют за ремонт – ОПЗЖ или "ЄС"? Думаю, такому человеку все равно - лишь бы появилась вода.

Сегодня Харьков нуждается в капитальном ремонте, и этот факт не имеет никакой политической привязки. Харьковчане сегодня живут в разрушенных домах и страдают от отсутствия горячей и холодной воды

Ко всем коммунальным бедам добавился еще и коронавирус. В городе настоящий ковидный коллапс. Как вы думаете, почему сложилась такая ситуация и кто за это должен ответить?

Если оценивать работу горсовета в этой ситуации по 5-ти бальной шкале, я бы поставил 1. Городская исполнительная власть в Харькове сегодня догоняет ковид. Не опережает, а именно судорожно пытается хоть как-то угнаться. Получается плохо. За все то, что твориться сейчас в городе, ответственность должны нести чиновники, которые по профилю за это отвечают. В данном случае это вице-мэр по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан и директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат. Да и сам Игорь Терехов, который непосредственно приложил руку к этому ковид-коллапсу. Объясню. В то время, когда в городе уже объявили локдаун, он устраивал вояжи по харьковским дворам – встречался с жителями, якобы инспектируя ремонтные работы в подъездах. На эти пиар-акции он собирал толпы людей. Вернее, их – этих людей - просто под страхом увольнения массово сгоняли на эти встречи. На один из таких "сейшенов" я вызвал наряд полиции. Надо отдать должное нашим правоохранителям – они составили на и.о. мэра Харькова админпротокол. После чего встречи во дворах прекратились. Это было 20 марта 2021 года.

В начале 2020 года вы были одним из инициаторов создания платформы "Право знать", которая должна была осуществлять общественный контроль над работой коммунальных предприятий города Харькова. Каковы результаты работы?

Честно скажу, что результаты работы этой платформы равны нулю. Причина – закрытое акционерное общество Харьковский городской совет. Как магистр государственного управления расскажу. В Украине есть закон "Об управлении объектами государственной и коммунальной собственности", которым предусмотрена возможность создавать наблюдательные советы при коммунальных предприятиях, контролирующих работу КП. Но Харьковский городской совет привык игнорировать многие законы Украины, поэтому коммунальные предприятия как работали в закрытом режиме, так и работают по сей день.

Назовите три основные проблемы города?

Жилищно-коммунальная сфера, медицина и транспорт.

Как вы оцениваете работу нынешнего горсовета?

Сегодня городская власть во главе с Тереховым пытается показать харьковчанам, что они что-то меняют. Но это неправда, меняются только лица у городской кормушки.

В своем недавнем интервью телеканалу "Симон" вы сказали, что при Геннадии Кернесе в Харькове процветала показуха и коррупция, и эта тенденция сохранилась и сейчас. Как вы собираетесь с этим бороться?

Я знаю, где надо копать. Все люди, которые находятся у руля в Харьковском городском совете, мне хорошо знакомы, мы вместе работали и со многими общаемся до сих пор.

Игорь Терехов много лет был заместителем Геннадия Кернеса. В свое время он был начальником штаба по подготовке города к зиме, и свои обязанности на этом посту выполнял ужасно. Харьков никогда к зиме не был готов. И ответственность за это должен был нести начальник штаба. Есть такая статья - "Служебная халатность", и я считаю, что следствие по этой статье в отношении Терехова должно вестись уже давно. А все остальные схемы, в которых он участвует или не участвует – предмет изучения со стороны не только СБУ, но и НАБУ. Потому что суммы там, поверьте мне, космические.

Ваши прогнозы на эти выборы. Борьба между кандидатами будет жесткой?

Харьков - лакомый кусок для коррупционеров. На этих выборах будет бойня. Хотя многие говорят, что наверху уже все решили, я, тем не менее, ввязываюсь в этот бой. Город находится на грани, и если новый мэр начнет проводить аудит коммунальной собственности, то сильно удивится. И, поверьте, аудит выявит множество участков земли и недвижимости, которые будут принадлежать не харьковчанам. Я хочу, чтобы каждый чиновник понимал, что он является обычным менеджером, нанятым харьковчанами. И если он выполнит свою работу плохо, то лишится должности.