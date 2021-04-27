Терехов обдурив: "Успішний Харків" поміняв назву
Політична партія «Блок Кернеса – Успішний Харків» залишилася без першої частини назви. Вся брендована продукція партії зараз підписується «Успішний Харків Ігор Терехов».
Як пише місцеве видання KharkivToday, під час нагородження ліквідаторів з приводу річниці аварії на ЧАЕС у Новобаварському та Холодногірському районах міста, їм вручали пакети з написом "Успішний Харків Ігор Терехов", передає RegioNews.
Крім того, в Харкові з березня видається однойменна партійна газета вже зі зміненою назвою — "Успішний Харків" без прізвища колишнього мера. На верхніх колонтитулах наступних сторінок також зліва аналогічний напис без топоніма.
Видання зазначає, що офіційно партія назву не змінювала — "Блок Кернеса – Успішний Харків". Крім того, раніше секретар Харківської міськради Ігор Терехов говорив, що вона не змінить назви, попри смерть лідера.
Нагадаємо, Геннадій Кернес на виборах у жовтні 2020 року був обраний міським головою Харкова. 16 грудня 2020 року він помер у берлінській клініці "Шаріте" в результаті ускладнень від COVID-19.
Після смерті Кернеса в грудні 2020 року виконуючим обов'язки міського голови став секретар Харківської міськради Ігор Терехов.
Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року у зв'язку з достроковим припиненням повноважень мера Геннадія Кернеса через його смерть.
Згідно з проведеним у Харкові 28 березня соціологічним опитуванням, на виборах мера, якби вони відбулися навесні, перемогу як у першому, так і в другому турі, здобув би Михайло Добкін. Терехов зайняв би друге місце.