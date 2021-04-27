Терехов обдурив: "Успішний Харків" поміняв назву

Раніше Терехов обіцяв не змінювати назву партії незважаючи на смерть лідера

Раніше Терехов обіцяв не змінювати назву партії незважаючи на смерть лідера

Фото: 2day.kh.ua

Політична партія «Блок Кернеса – Успішний Харків» залишилася без першої частини назви. Вся брендована продукція партії зараз підписується «Успішний Харків Ігор Терехов».

Як пише місцеве видання KharkivToday , під час нагородження ліквідаторів з приводу річниці аварії на ЧАЕС у Новобаварському та Холодногірському районах міста, їм вручали пакети з написом "Успішний Харків Ігор Терехов", передає RegioNews.

Крім того, в Харкові з березня видається однойменна партійна газета вже зі зміненою назвою — "Успішний Харків" без прізвища колишнього мера. На верхніх колонтитулах наступних сторінок також зліва аналогічний напис без топоніма.

Видання зазначає, що офіційно партія назву не змінювала — "Блок Кернеса – Успішний Харків". Крім того, раніше секретар Харківської міськради Ігор Терехов говорив, що вона не змінить назви, попри смерть лідера.

Нагадаємо, Геннадій Кернес на виборах у жовтні 2020 року був обраний міським головою Харкова. 16 грудня 2020 року він помер у берлінській клініці "Шаріте" в результаті ускладнень від COVID-19.

Після смерті Кернеса в грудні 2020 року виконуючим обов'язки міського голови став секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року у зв'язку з достроковим припиненням повноважень мера Геннадія Кернеса через його смерть.