Голова Черкаської ОДА: Я був налаштований "порвати" всю злочинність і корупцію в області за два дні

Як і більшість призначених президентом Зеленським голів ОДА, очільник Черкащини Роман Боднар керує регіоном менше ніж рік. Йому дісталася область, яка входить в топ-5 найважчих регіонів України. Можливо, тому за 10 місяців, які Боднар провів на посаді голови області, йому не вдалося досягти помітних успіхів ні в реалізації президентської програми «Велике будівництво», ні в виконанні обіцянок, які давав перед вступом на посаду

Як і більшість призначених президентом Зеленським голів ОДА, очільник Черкащини Роман Боднар керує регіоном менше ніж рік. Йому дісталася область, яка входить в топ-5 найважчих регіонів України. Можливо, тому за 10 місяців, які Боднар провів на посаді голови області, йому не вдалося досягти помітних успіхів ні в реалізації президентської програми «Велике будівництво», ні в виконанні обіцянок, які давав перед вступом на посаду

В ексклюзивному інтерв’ю RegioNews очільник Черкащини розповів про конфлікт з мером Черкас Анатолієм Бондаренком, про підготовку до місцевих виборів, про невиконані обіцянки та про бажання створити власну партію.

Ваш конфлікт з черкаським міським головою Анатолієм Бондаренком вже давно вийшов за межі області. Він сформулював проти вас цілу низку звинувачень, які коректо можна об’єднати одним словом – "бездіяльність". Що відбувається між вами двома та в Черкасах загалом?

Особисто між мною та Анатолієм Бондаренком конфлікту немає. Є конфлікт між нашими позиціями і баченням певної ситуації. Я взагалі не хочу, щоб люди ставали заручниками особистих конфліктів керівників. За ним стоїть велика кількість виборців, а за мною - велика відповідальність за область. Якщо ми будемо з’ясовувати один з одним стосунки, громадяни від цього точно не виграють.

Як на мене, то демарш з відміною карантину у Черкасах – добре спланована акція. Не треба забувати, що в команді Бондаренка працюють політтехнологи. Крім того, він має тісні стосунки з партією "Свобода". І я точно знаю, що на той момент він спілкувався з Юлією Тимошенко. Бондаренку чітко вказали, що треба зробити - і він це зробив. Хоча виконком міськради не мав повноважень приймати подібне рішення.

Тобто, ви вважаєте, що мер Черкас Анатолій Бондаренко підконтрольна фігура?

Думаю, так. Я не бачу і його діях і заявах самостійного політичного польоту. Так, у нього є величезний політичний досвід та інтуїція. Але чи ті це риси, які очікує суспільство від політика?

Тобто, всі заяви та дії Бондаренка пов’язані тільки з його політичними амбіціями?

Абсолютно. Коли почалися перші випадки інфікування, всі були налякані, ходили в масках і рукавицях. І Бондаренко сам робив заяви про те, що він особисто прослідкує, щоб закрили всі громадські заклади. За тиждень до скандальної заяви – 22 квітня на селекторній нараді, яку проводив голова ОП Андрій Єрмак - Бондаренко сидів у мене в кабінеті і говорив, що у нього нормальна взаємодія з обласною адміністрацією і місто дотримається карантину… Тим більше, Бондаренко не голосував за вищезгадане рішення, бо був офіційно у відпустці. Але вигідно "хайпував" на цьому саме він. Крапку в цьому питанні поставив суд, який визнав рішення виконкому незаконним.

Які стосунки між вами зараз? Ви спілкуєтесь?

У нас різні підходи до формування команд і політики, але ми спілкуватися, бо куруємо багато спільних проєктів, які без нашої співпраці реалізувати неможливо.

Ваше ставлення до того, що Анатолій Бондаренко знову балотується на посаду мера Черкас? Як ви оцінюєте його шанси?

Виграє той кандидат, на якого заслуговує суспільство. Згідно Конституції, всі мають право балотуватися. З мого боку було б не правильно сказати, що Бондаренку не треба брати участь у цих виборах.

Ви не вважаєте, що ситуація, яка складається в Черкасах, відображає ситуацію по Україні в цілому?

Місцева влада реально стала сильнішою, отримала більший ресурс та повноваження, це і передбачала реформа децентралізації. Природньо, що у регіонах не завжди розділяють дії центральної влади. Але є межі повноважень та зони відповідальності, є загальнонаціональні інтереси та державницька позиція.

І як, на ваш погляд, ця ситуація вплине на майбутні місцеві вибори?

Після запровадження реформи децентралізації бюджет міста Черкаси виріс в рази. Звичайно, деякі витрати були перекладені з державного бюджету на місцевий, тим не менш на сьогодні бюджет міста Черкаси понад 2,8 млрд грн з розвитковою частиною - 548 млн грн. Бюджет всієї Черкаської області близько 3,4 млрд грн з розвитковою частиною 72 млн грн і то яка сформована за рахунок передачі із загального фонду. За таких умов і з такими ресурсами будь-яка місцева влада матиме сильні позиції. На жаль, більшість виборців голосують за квадратний метр плитки, і не готові мислити критично.

Чим цьогорічні вибори будуть відрізнятися від попередніх?

Це перші вибори, на яких президент відсунув губернаторів від координації виборчого процесу. Тепер цим займатимуться обласні штаби. Очільники ОДА не беруть участі у цьому процесі.

Тобто, ви не будете підтримувати пропрезидентську партію і її кандидата?

Мій авторитет і довіра людей автоматично буде розповсюджуватися і на всю команду. Я є представником президента і виконую його завдання. Мені особисто за цей рік жодної неправильної вказівки з ОП не надходило. Я вважаю, що президент Зеленський - чесна і порядна людина, чого я не можу сказати про його попередників.

Хто вам запропонував посаду очільника Черкаської ОДА? Сам президент?

Співбесіду я проходив у заступника голови ОП Сергієм Трофімовим. Спочатку мою кандидатуру розглядали на посаду керівника військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька, але в останній момент запропонували очолити Черкаську область. Коли мою кандидатуру погоджували на Кабміні, ми навіть трохи посперечалися з Арсеном Аваковим.

З приводу чого?

Чесно кажучи, після співбесіди в ОП я думав, що процедура погодження в Кабміні буде формальною. І тут з глибини залу лунає питання: "А ви знаєте, що йдете керівником в один із топ-5 найскладніших регіонів України?". Я не бачу хто запитує і відповідаю дещо агресивно: "Не треба мене лякати. Я відслужив у Маріуполі". Аваков, треба віддати йому належне, посміхнувся і сказав: "Та я вас не лякаю, просто хочу зрозуміти, що ви усвідомлюєте, куди вас призначають". Якщо чесно, я був налаштований "порвати" всю злочинність і корупцію в області за два дні…

А що в результаті? Як вас прийняли Черкаси? Як ви вибудували стосунки з місцевими елітами?

Насторожено прийняли. Тривалий час на Черкащині не було голови обласної ради. Та як тільки дізналися, що з Києва призначать СБУшника, відразу ж виникла коаліція і швиденько обрали голову обласної ради і двох заступників, а третього не встигли, і його довелося призначати вже при мені. Я на першій же сесії обласної ради "пішов у наступ", - не розуміючи ще того, що потрібно буде ухвалювати бюджет, і що відповіддю на всі мої "випади" буде блокування депутатами всіх пропозицій ОДА. Я свого часу недостатньо уваги приділяв спілкуванню депутатами, але зараз маю конструктивні стосунки.

На жаль, в такому становищі перебувають всі очільники ОДА. Я водночас - і префект, який відповідає за законність, і керівник виконавчої влади, який відповідає за розвиток регіону і реалізацію певних програм. Як префект маю співпрацювати із депутатами, забезпечувати законність, але як представник виконавчої влади - повністю від цих же депутатів залежу. Ви ж розумієте, якщо 20 чоловік в області між собою домовляються, то мільйон людей, які проживають в цьому регіоні, стають заручниками цієї кругової поруки. І повністю залежать від цих двох десятків осіб - в тому числі і очільник ОДА.

Якби я був виключно префектом, то навіть при цій "лежачій" правоохоронній системі і при відкритому саботажі судової системи міг би змусити працювати державний апарат, який наразі скоріше мертвий, живий.

Що вдалося зробити за ті 10 місяців, що ви очолюєте Черкаську область?

Головне – завершили реформу децентралізації. По суті, нам довелося розгрібати всі "косяки" наших попередників. Проблема в тому, що в цьому процесі словосполучення "добровільне об’єднання" стало головним. І ОТГ почали формувати не експерти, а місцеві князьки, які хотіли отримати певні землі під власний контроль. Через це в Черкаському регіоні утворилося багато досить дивних конфігурацій. І нашій команді довелося вносити корективи задля того, щоб громади були спроможними в майбутньому. Ми їздили по селах, розмовляли з населенням, аргументували та пояснювали необхідність змін. Зрештою, перспективний план затвердили. Він не ідеальний, але все одно значно раціональніший, ніж той, що пропонувався. Мало бути 84 дрібних ОТГ - ми утворили 66, і я вважаю це досягненням.

Ми запустили процес будівництва, бо за останні роки практично жоден об’єкт, що будувався, не здали в експлуатацію. Наразі в області майже 500 незавершених об’єктів будівництва і майже по всім є кримінальні провадження. Зараз робимо інвентаризацію і будемо вирішувати, які з них демонтувати, а які можна врятувати і завершити.

По об‘єктах: п’ятирічний довгобуд драматичний театр плануємо здати в цьому році, будуємо важливий соціальний об’єкт "Країна добра". Там навчаються дітки із особливими освітніми потребами. Роками приміщення потребувало розширення. Ми ж добудовуємо спортзал, корпус, це комплексний стратегічний проект, яким пишаємося. Стадіони, школи, приймальні відділення лікарень, - це все у активній фазі будівництва. Амбулаторії загальної практики сімейної медицини: нам дісталися у спадок недолугі проєкти із купою порушень. Будівлі вже почали називати новими довгобудами. Але ще з весни ми почали одну за одною здавати в експлуатацію та відкривати амбулаторії.

Дороги: це найболючіша тема, найбільший запит від суспільства. Коли я прийшов на посаду, на особистих прийомах громадян чув тільки: "а коли зробите ту чи іншу ділянку, її не ремонтували роками". За цей рік на Черкащину спрямували рекордну суму коштів майже 5,6 мільярдів гривень на дороги державного значення. Ми зробимо більше кілометрів автошляхів, ніж за останні 10 років разом взяті.

Згідно з даними порталу "Слово і діло", рівень вашої відповідальності становить 0%. З 15 даних обіцянок не виконано ні одної. Прокоментуйте ці дані.

Ці "обіцянки" виривають із контексту. Наприклад, Боднар пообіцяв поставити в Умані комплекс безперервної дії. Але це не моя компетенція. Я пояснюю, що спілкувався з керівником Укравтодору і він запевнив, що чотири комплекси зважування в русі будуть стояти в Черкаській області до кінця року. Один - в Умані, другий - у Смілі, ще два - на мостах в напрямку Золотоноші і Канева. Ці комплекси встановлює Укравтодор, я просто комунікую ці процеси. Моя це обіцянка чи ні?! "Слово і діло" вважає, що моя… А що стосується інших обіцянок, все решту зробимо і збудуємо. За кожен свій крок я готовий відповісти. Це не короткострокові завдання. Можна працювати для рейтингів, "підтасовувати" заголовки в ЗМІ. Але навіщо? Це фікція успіху. До того ж, наша пресслужба інформувала портал про деякі виконані обіцянки, які "Слово і діло" не надто ретельно відслідковують. Однак зворотнього зв‘язку поки що не отримали.

З тих задач, які перед вами ставив президент як перед очільником ОДА, що вдалося виконати?

Основна – це реалізація програми "Велике будівництво". Друге – боротьба зі злочинність і корупцією. Це не першочергова компетенція голови ОДА, але я розумію - хто, якщо не я, зможе налагодити роботу правоохоронних органів? Я розворушив низку проблемних питань у сферах лісового господарства, забудови прибережної зони Дніпра. Ми в ОДА створили управління протидії корупції, воно і займається цими фактами. Крім того ОДА ініціювала програму "Безпечна Черкащина", із обласного бюджету на її реалізацію вже спрямували 3 млн грн.

Нещодавно Черкаси нагадали про свій колишній статус кримінальної столиці України - і все завдяки інсценування вбивства заступнику мера міста Юрія Ботнара. На прес-конференції, яку Ботнар зібрав після свого "воскресіння", він заявив, що за однією із версій ви можете бути причасним до замовлення його вбивства. Прокоментуйте його заяву.

Я поки що не розумію цілей цього шоу. Але те, що його прізвище було декілька тижнів у тренді, це факт. А заяву, що я можу мати відношення до цього замовлення, не коментую. Це смішно. Просто дехто за рахунок мого авторитету намагається вискочити з власних штанців і підвищити свій політичний рейтинг, який трохи вищий нуля.

Локальні партії, регіональні проєкти мають перспективи на цих виборах?

Поки ці партії мають шанси, але в майбутньому вони будуть представляти все менший інтерес для тих, хто їх фінансує. Адже подібні партії з’являються тому, що хтось має фінансовий ресурс і хоче захистити свій бізнес, зберегти вплив на органи державної влади через органи місцевого самоврядування. Але коли ці люди бачать, що подібні проєкти не приносять того результату, заради якого їх створювали, фінансування припиняється. На жаль, в країні багато людей, які нездатні критично мислити. Вони будуть голосувати за партії-одноденки, за посмішки...

Коли ви прийшли, як змінили апарат ОДА?

Ми скоротили 10% чиновників. Раціонально переформатували управління, прибрали низку дублюючих функцій. Кадрові зміни були і будуть. Хто не встигає за темпами нашої роботи - нехай пошукають менш інтенсивну зайнятість.

А заступників привезли з інших регіонів?

Так. І мене за це критикували. Але я сказав, що дедлайн – півроку. Один заступник пропрацював буквально три місяці.

Але в тому, що і я, і заступники з інших регіонів - є переваги. Ми не залежимо від місцевих еліт і можемо дозволити собі йти "проти течії", але вчиняти за законом і совістю.

У мене досить жорсткі умови: просто інтелекту замало, людина повинна мати лідерські якості, характер, вміти працювати у команді, знаходити спільну мову із колегами. Я доволі жорсткий у питаннях кадрової політики. Цю жорсткість у собі я доволі довго виховував. У мене мати – ірраціональна, дуже вразлива людина. І я теж емоційний, в дитинстві дуже переживав за всіх і все. Але на якомусь етапі зрозумів, що треба вчитися говорити "ні". Мене в цьому сенсі служба ламала. Шкіра стала більш грубою.

Який зараз найбільший головний біль у Черкаській області? До вирішення яких проблем у вас ще не дійшли руки?

Біль Черкаської області в тому, що це був дуже кримінальний регіон, було багато великих кримінальних угрупувань. Всі бізнеси були ними "прибиті", а вся правоохоронна система, по суті, була ними куплена: поліція, прокуратура, СБУ… І саме це заважало області розвиватися швидше.

Чи сильно постраждала економіка регіону через коронавірус?

За найгіршими прогнозами, через епідемію ми недоотримаємо в обласний бюджет 106 мільйонів гривень. За найоптимістичнішими - 70 млн грн. В будь-якому випадку це великі суми. А міський бюджет Черкас недоотримає десь 150 млн грн.

У зв’язку з таким втрати бюджету чи будете добудовувати Черкаський аеропорт?

Мені здається, що свого часу рішення про добудову аеропорту було прийняте для того, аби освоїти кошти. Комплексної стратегії не було. Щоб зараз добудувати аеропорт повністю потрібно порядку 600 мільйонів гривень. Чесно, я не розумію, як можна було "укатати" 122 мільйонів гривень і не отримати навіть злітно-посадкову смугу, що відповідає технічному завданню. Моє ставлення до цього – розстріляти, повісити, лінчувати. Жарт. А якщо серйозно, то через нинішню історію з аеропортом мав би хтось постраждати. Принципово, це був би прецедент для майбутніх поколінь. Я особисто звертався до директора НАБУ Артема Ситника і просив пришвидшити розслідування. Адже ми не можемо рухатися далі. Необхідно провести техніко-економічне обґрунтування, все прорахувати. З точки зору пасажирських перевезень Черкаських аеропорт не може бути рентабельним, адже Бориспіль не так і далеко. Але якщо говорити про вантажні перевезення - думаю, перспектива є.

За червень цього року ви отримали 47 тис грн зарплати. Як вважаєте – це достатньо для такої посади?

Це сума ще з урахуванням податків. Недостатньо. Єдине, що мене рятує – те, що я мав колись бізнес і в мене є заощадження.

Яка, на ваш погляд, повинна бути заробітна плата у чиновника високого рангу? Адже більшість українців вважають, що 47 тис грн – більш ніж достатньо.

Люди не думають про те, що бідний чиновник дорожче обходиться державі, ніж забезпечений.

Якою має бути зарплатня топ-чиновника? Напевно, така ж, як і у топ-менеджера. Тільки тоді ми створимо конкурентне середовище - за умови, що хочемо бачити у владі топ-менеджерів, а не людей, які просто перекладають папірці. Або ми маємо таких безініціативних чиновників, або генеруємо топ-менеджерів, які захищають свої ідеї, спілкуються з публікою і офіційно отримують високу зарплату. Але на даному етапі суспільство не готове до чиновників з високими зарплатами – і це наша біда. Може, колись з’являється лідер, що скаже – я втричі скорочую апарат чиновників, але ті, що залишилися, отримуватимуть у 5 разів більше. Наприклад, рядовий начальник відділу - 50 тис грн, а якийсь керівник вищого рангу – 100 тис грн. Але їх на область буде вже не 618, як нині по штату (хоча ми вже й скоротили до 470 осіб), а, скажімо, лише 200 - але зухвалих, таких, у яких під ногами земля горить. Та для цього потрібна політична воля.

На початку літа президент Зеленський сказав, що після карантину робитиме абгрейд голів ОДА. Цього не сталося – певне, через місцеві вибори. А як ви думаєте, чи відбудеться це після виборів? І як ви відреагуєте на те, якщо президент скаже особисто вам: "Дякую, але ви вільні"?

Це можливо завжди. Я живу за принципом самурая – ти маєш бути готовим до смерті, тоді тобі легко воювати. Я з першого дня готовий до звільнення, і не боюсь його. І я вдячний за той неоціненний досвід, що отримав. Для мене принципово показати, що ми зробили за рік. Людина, що приходить в область, лише через півроку починає розуміти процеси, і лише через рік - чітко генерувати напрямки розвитку. Тому хотілося б рік все ж таки допрацювати, а там – як президент скаже. Коли я приймаю кадрові рішення, то дію досить жорстко, тому готовий до жорстких дій і стосовно себе. Та думаю, що однозначно залишусь у політиці.

Ви сказали, що залишитеся у політиці. А ким ви себе в ній бачите?

Достатньо бути просто небайдужим активним громадянином – і це вже політика. Щодо партій: у мене занадто високі вимоги.

Створите свою партію?

Поки що зарано про це говорити. Зараз я набираюся досвіду як керівник ОДА і набираюсь впевненості в тому, що дійсно можу відлагодити якісь процеси, і вони будуть результативними. Кожен очільник ОДА має інколи ставити себе на місце міністра чи навіть прем’єра. Зараз я працюю з аналітиками, і намагаюсь дивитися на процеси не на рівні області, а на рівні країни.