Глава Черкасской ОГА: Я был настроен "порвать" всю преступность и коррупцию в области за два дня

Как и большинство назначенных президентом Зеленским председателей ОГА, глава Черкасской области Роман Боднар руководит регионом меньше года. Ему досталась область, которая входит в топ-5 самых тяжелых регионов Украины. Возможно, поэтому за 10 месяцев, которые Боднар провел на посту главы области, ему не удалось достичь заметных успехов ни в реализации президентской программы «Большое строительство», ни в выполнении обещаний, которые давал перед вступлением в должность

Как и большинство назначенных президентом Зеленским председателей ОГА, глава Черкасской области Роман Боднар руководит регионом меньше года. Ему досталась область, которая входит в топ-5 самых тяжелых регионов Украины. Возможно, поэтому за 10 месяцев, которые Боднар провел на посту главы области, ему не удалось достичь заметных успехов ни в реализации президентской программы «Большое строительство», ни в выполнении обещаний, которые давал перед вступлением в должность

В эксклюзивном интервью RegioNews глава Черкащины рассказал о конфликте с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, о подготовке к местным выборам и о невыполненных обещаниях.

Ваш конфликт с черкасским городским головой Анатолием Бондаренко уже давно вышел за пределы области. Он сформулировал против вас целый ряд обвинений, которые коррекно можно объединить одним словом – "бездействие". Что происходит между вами двумя и в Черкассах в целом?

Лично между мной и Анатолием Бондаренко конфликта нет. Есть конфликт между нашими позициями и видением определенной ситуации. Я вообще не хочу, чтобы люди становились заложниками личных конфликтов руководителей. За ним стоит большое количество избирателей, а за мной - огромная ответственность за область. Если мы будем выяснять друг с другом отношения, граждане от этого точно не выигрывают.

Мне кажется, что демарш с отменой карантина в Черкассах – хорошо спланированная акция. Не надо забывать, что в команде Бондаренко работают политтехнологи. Кроме того, он имеет тесные отношения с партией "Свобода". И я точно знаю, что на тот момент он общался с Юлией Тимошенко. Бондаренко четко сказали, что надо сделать - и он это сделал. Хотя исполком горсовета не имел полномочий принимать подобное решение.

Значит вы считаете, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подконтрольная фигура?

Думаю, да. Я не вижу и его действиях и заявлениях самостоятельного политического полета. Да, у него есть огромный политический опыт и интуиция. Но те ли это качества, которые ожидает общество от политика?

То есть, все заявления и действия Бондаренко связаны только с его политическими амбициями?

Абсолютно. Когда начались первые случаи инфицирования, все были напуганы, ходили в масках и перчатках. И Бондаренко сам делал заявления о том, что он лично проследит, чтобы закрыли все общественные заведения. За неделю до скандального заявления – 22 апреля на селекторном совещании, которое проводил председатель ОП Андрей Ермак - Бондаренко сидел у меня в кабинете и говорил, что у него нормальное взаимодействие с областной администрацией и город будет придерживаться карантина... Тем более, Бондаренко не голосовал за вышеуказанное решение, потому что был официально в отпуске. Но выгодно "хайпанул" на этом именно он. Точку в этом вопросе поставил суд, который признал решение исполкома незаконным.

Какие отношения между вами сейчас? Вы общаетесь?

У нас разные подходы к формированию команд и политики, но мы общаться, потому курируем много совместных проектов, которые без нашего сотрудничества реализовать невозможно.

Ваше отношение к тому, что Анатолий Бондаренко снова баллотируется на должность мэра Черкасс? Как вы оцениваете его шансы?

Выигрывает тот кандидат, на которого заслуживает общество. Согласно Конституции, все имеют право баллотироваться. С моей стороны было бы не правильно сказать, что Бондаренко не надо участвовать в этих выборах.

Вы не считаете, что ситуация, которая складывается в Черкассах, отражает ситуацию по Украине в целом?

Местная власть реально стала сильнее, получила больший ресурс и полномочия, это и предусматривала реформа децентрализации. Естественно, что в регионах не всегда разделяют действия центральной власти. Но есть пределы полномочий и зоны ответственности, есть общенациональные интересы и государственническая позиция.

И как, на ваш взгляд, эта ситуация повлияет на будущие местные выборы?

После введения реформы децентрализации бюджет города Черкассы вырос в разы. Конечно, некоторые расходы были переведены из государственного бюджета на местный, тем не менее на сегодня бюджет города Черкассы более 2,8 млрд грн с развивающей частью - 548 млн грн. Бюджет всей Черкасской области около 3,4 млрд грн с развивающей частью 72 млн грн и то сформированная за счет передачи из общего фонда. При таких условиях и с такими ресурсами любая местная власть будет иметь сильные позиции. К сожалению, большинство избирателей голосуют за квадратный метр плитки, и не готовы мыслить критически.

Чем нынешние выборы будут отличаться от предыдущих?

Это первые выборы, на которых президент отодвинул губернаторов от координации избирательного процесса. Теперь этим будут заниматься областные штабы. Руководители ОГА не принимают участия в этом процессе.

То есть, вы не будете поддерживать пропрезидентскую партию и ее кандидата?

Мой авторитет и доверие людей автоматически будет распространяться и на всю команду. Я являюсь представителем президента и выполняю его задания. Мне лично за этот год ни одной неправильной указания по ОП не поступало. Я считаю, что президент Зеленский - честный и порядочный человек, чего я не могу сказать о его предшественниках.

Кто вам предложил должность председателя Черкасской ОГА? Сам президент?

Собеседование я проходил у заместителя председателя ОП Сергея Трофимова. Сначала мою кандидатуру рассматривали на должность руководителя военно-гражданской администрации Северодонецка, но в последний момент предложили возглавить Черкасскую область. Когда мою кандидатуру согласовали на Кабмине, мы даже немного поспорили с Арсеном Аваковым.

По поводу чего?

Честно говоря, после собеседования в ОП я думал, что процедура согласования в Кабмине будет формальной. И тут из глубины зала раздается вопрос: "А вы знаете, что идете руководителем в один из топ-5 самых сложных регионов Украины?". Я не вижу кто спрашивает и отвечаю несколько агрессивно: "Не надо меня пугать. Я отслужил в Мариуполе". Аваков, надо отдать ему должное, улыбнулся и сказал: "И я вас не пугаю, просто хочу понять, что вы осознаете, куда вас назначают". Если честно, я был настроен "порвать" всю преступность и коррупцию в области за два дня...

А что в результате? Как вас приняли Черкассы? Как вы выстроили отношения с местными элитами?

Настороженно приняли. Длительное время на Черкасщине не было председателя областного совета. И как только узнали, что из Киева назначат СБУшника, сразу же возникла коалиция и быстренько избрали председателя областного совета и двух заместителей, а третьего не успели, и его пришлось назначать уже при мне. Я на первой же сессии областного совета "пошел в наступление", - не понимая еще того, что нужно будет принимать бюджет, и что ответом на все мои "выпады" будет блокирование депутатами всех предложений ОГА. Я в свое время недостаточно внимания уделял общению депутатами, но сейчас имею конструктивные отношения.

К сожалению, в таком положении находятся все руководители ОГА. Я одновременно - и префект, который отвечает за законность, и руководитель исполнительной власти, который отвечает за развитие региона и реализацию определенных программ. Как префект должен сотрудничать с депутатами, обеспечивать законность, но как представитель исполнительной власти - полностью от этих же депутатов завишу. Вы же понимаете, если 20 человек в области между собой договариваются, то миллион людей, которые проживают в этом регионе, становятся заложниками этой круговой поруки. И полностью зависят от этих двух десятков человек - в том числе и глава ОГА.

Если бы я был исключительно префектом, то даже при этой "лежачей" правоохранительной системе и при открытом саботаже судебной системы мог бы заставить работать государственный аппарат, который сейчас скорее мертв, чем жив.

Что удалось сделать за те 10 месяцев, что вы возглавляете Черкасскую область?

Главное – завершили реформу децентрализации. По сути, нам пришлось разгребать все "косяки" наших предшественников. Проблема в том, что в этом процессе словосочетание "добровольное объединение" стало главным. И ОТГ начали формировать не эксперты, а местные князьки, которые хотели получить определенные земли под собственный контроль. Через это в Черкасском регионе образовалось много довольно странных конфигураций. И нашей команде пришлось вносить коррективы для того, чтобы общины были способны в будущем. Мы ездили по селам, беседовали с населением, объясняли и объясняли необходимость изменений. В конце концов, перспективный план утвердили. Он не идеальный, но все равно значительно рациональнее, чем тот, что предлагался. Мало быть 84 мелких ОТГ - мы образовали 66, и я считаю это достижением.

Мы запустили процесс строительства, потому что за последние годы практически ни один объект, который строился, не сдали в эксплуатацию. Сейчас в области почти 500 незавершенных объектов строительства и почти по всем есть уголовные производства. Сейчас делаем инвентаризацию и будем решать, какие из них демонтировать, а какие можно спасти и завершить.

По объектам: пятилетний долгострой драматический театр планируем сдать в этом году, строим важный социальный объект "Страна добра". Там учатся детки с особенными образовательными потребностями. Годами помещение требовало расширения. Мы же достраиваем спортзал, корпус, это комплексный стратегический проект, которым гордимся. Стадионы, школы, приемные отделения больниц, - это все в активной фазе строительства. Амбулатории общей практики семейной медицины: нам достались в наследство нелепые проекты с кучей нарушений. Здания уже начали называть новыми долгостроями. Но еще с весны мы начали одну за одной сдавать в эксплуатацию и открывать амбулатории.

Дороги: это больная тема, самый большой запрос от общества. Когда я пришел на должность, на личных приемах граждан слышал только: "А когда сделаете тот или иной участок". За этот год в Черкасскую область направили рекордную сумму средств почти 5,6 млн грн гривен на дороги государственного значения. Мы сделаем больше километров автодорог, чем за последние 10 лет вместе взятые.

Согласно данным портала "Слово и дело", уровень вашей ответственности составляет 0%. С 15 данных обещаний не выполнено ни одной. Прокомментируйте эти данные.

Эти "обещания" вырывают из контекста. Например, Боднар пообещал поставить в Умани комплекс непрерывного действия. Но это не моя компетенция. Я объясняю, что общался с руководителем Укравтодора и он заверил, что четыре комплексы взвешивания в движении будут стоять в Черкасской области до конца года. Один - в Умани, второй - в Смеле, еще два - на мостах в направлении Золотоноши и Канева. Эти комплексы устанавливает Укравтодор, я просто курирую эти процессы. Моя это обещание или нет?! "Слово и дело" считает, что моя... А что касается других обещаний, все остальное сделаем и построим. За каждый свой шаг я готов ответить. Это не краткосрочные задачи. Можно работать для рейтингов, "подтасовывать" заголовки в СМИ. Но зачем? Это фикция успеха. К тому же, наша пресслужба информировала портал о некоторые выполнены обещания, которые "Слово и дело" не слишком тщательно отслеживают. Однако обратной связи пока не получили.

Из тех задач, которые перед вами ставил президент как перед главой ОГА, что удалось выполнить?

Основная – это реализация программы "Большое строительство". Второе – борьба с преступность и коррупцией. Это не первоочередная компетенция председателя ОГА, но я понимаю - кто, если не я, сможет наладить работу правоохранительных органов? Я расшевелил ряд проблемных вопросов в сферах лесного хозяйства, застройки прибрежной зоны Днепра. Мы в ОГА создали управление по противодействию коррупции, оно и занимается этими фактами. Кроме того ОГА инициировала программу "Безопасная Черкасщина", из областного бюджета на ее реализацию уже направили 3 млн грн.

Недавно Черкассы напомнили о своем прежнем статусе криминальной столицы Украины - и все благодаря инсценировка убийства заместителя мэра города Юрия Ботнаря. На пресс-конференции, которую Ботнар собрал после своего "воскресения", он заявил, что, по одной из версий вы можете быть причастным к заказу его убийства. Прокомментируйте его заявление.

Я пока не понимаю целей этого шоу. Но то, что его фамилия была несколько недель в тренде, это факт. А заявление, что я могу иметь отношение к этому заказу, не комментирую. Это смешно. Просто некоторые за счет моего авторитета пытается выскочить из собственных штанов и повысить свой политический рейтинг, который немного выше нуля.

Локальные партии, региональные проекты имеют перспективы на этих выборах?

Пока эти партии имеют шансы, но в будущем они будут представлять все меньший интерес для тех, кто их финансирует. Ведь подобные партии появляются потому, что кто имеет финансовый ресурс и хочет защитить свой бизнес, сохранить влияние на органы государственной власти через органы местного самоуправления. Но когда эти люди видят, что подобные проекты не приносят того результата, ради которого их создавали, финансирование прекращается. К сожалению, в стране много людей, которые неспособны критически мыслить. Они будут голосовать за партии-однодневки, за улыбки...

Когда вы пришли, как изменили аппарат ОГА?

Мы сократили 10% чиновников. Рационально переформатировали управления, убрали ряд дублирующих функций. Кадровые изменения были и будут. Кто не успевает за темпами нашей работы - пусть поищут менее интенсивную занятость.

А заместителей привезли из других регионов?

Да. И меня за это критиковали. Но я сказал, что дедлайн – полгода. Один заместитель проработал буквально три месяца.

Но в том, что и я, и заместители из других регионов - есть преимущества. Мы не зависим от местных элит и можем позволить себе идти "против течения", но поступать по закону и совести.

У меня достаточно жесткие условия: просто интеллекта маловато, человек должен иметь лидерские качества, характер, уметь работать в команде, находить общий язык с коллегами. Я достаточно жесткий в вопросах кадровой политики. Эту жесткость в себе я довольно долго воспитывал. У меня мать – иррациональная, очень впечатлительный человек. И я тоже эмоциональный, в детстве очень переживал за всех и все. Но на каком-то этапе понял, что надо учиться говорить "нет". Меня в этом смысле служба ломала. Кожа стала более грубой.

Главная боль Черкасской области? К решению каких проблем у вас еще не дошли руки?

Боль Черкасской области в том, что это был очень криминальный регион, было много крупных криминальных группировок. Все бизнесы были "прибиты", а вся правоохранительная система, по сути, была ими куплена: полиция, прокуратура, СБУ... И именно это мешало области развиваться быстрее.

Сильно ли пострадала экономика региона из-за коронавируса?

По самым худшим прогнозам, из-за эпидемии мы недополучим в областной бюджет 106 миллионов гривен. По самым оптимистичным - 70 млн грн. В любом случае это большие суммы. А городской бюджет Черкасс недополучит около 150 млн грн.

В связи с таким потери бюджета будете достраивать аэропорт В Черкассах?

Мне кажется, что в свое время решение о достройке аэропорта было принято для того, чтобы освоить средства. Комплексной стратегии не было. Чтобы сейчас достроить аэропорт полностью нужно порядка 600 миллионов гривен. Честно, я не понимаю, как можно было "укатать" 122 миллионов гривен и не получить даже взлетно-посадочную полосу, которая бы соответствовала техническому заданию. Мое отношение к этому – расстрелять, повесить, линчевать. Шутка. А если серьезно, то за нынешнюю историю с аэропортом должен кто-то пострадать. Принципиально, это был бы прецедент для будущих поколений. Я лично обращался к директора НАБУ Артему Сытника и просил ускорить расследование. Ведь мы не можем двигаться дальше. Необходимо провести технико-экономическое обоснование, все просчитать. С точки зрения пассажирских перевозок Черкасских аэропорт не может быть рентабельным, ведь Борисполь не так и далеко. Но если говорить о грузовые перевозки - думаю, перспектива есть.

За июнь этого года вы получили 47 тыс грн зарплаты. Как считаете – это достаточно для такой должности?

Это сумма еще с учетом налогов. Недостаточно. Единственное, что меня спасает – то, что я имел когда-то бизнес и у меня есть сбережения.

Какова, на ваш взгляд, должна быть зарплата у чиновника высокого ранга? Ведь большинство украинцев считают, что 47 тыс грн – более чем достаточно.

Люди не думают о том, что бедный чиновник дороже обходится государству, чем обеспеченный.

Какой должна быть зарплата топ-чиновника? Наверное, такая же, как и у топ-менеджера. Только тогда мы создадим конкурентную среду - при условии, что хотим видеть во власти топ-менеджеров, а не людей, которые просто перекладывают бумажки. Или мы имеем таких безынициативных чиновников, или генерируем топ-менеджеров, которые защищают свои идеи, общаются с публикой и официально получают высокую зарплату. Но на данном этапе общество не готово к чиновников с высокими зарплатами – и это наша беда. Может, когда появляется лидер, который скажет – я втрое сокращаю аппарат чиновников, но те, что остались, будут получать в 5 раз больше. Например, рядовой начальник отдела - 50 тыс грн, а какой-то руководитель высшего ранга – 100 тыс грн. Но их на область будет уже не 618, как сейчас по штату (хотя мы уже и сократили до 470 человек), а, скажем, только 200 - но дерзких, таких, у которых под ногами земля горит. Но для этого нужна политическая воля.

В начале лета президент Зеленский сказал, что после карантина будет делать абгрейд председателей ОГА. Этого не произошло – видимо, через местные выборы. А как вы думаете, произойдет это после выборов? И как вы отреагируете на то, если президент скажет лично вам: "Спасибо, но вы свободны"?

Это возможно всегда. Я живу по принципу самурая – ты должен быть готовым к смерти, тогда тебе легко воевать. Я с первого дня готов к увольнению, и не боюсь его. И я благодарен за тот бесценный опыт, что получил. Для меня принципиально показать, что мы сделали за год. Человек, приходящий в область, только через полгода начинает понимать процессы, и только через год - четко генерировать направления развития. Поэтому хотелось бы год все же доработать, а там – как президент скажет. Когда я принимаю кадровые решения, то действие довольно жестко, поэтому готов к жестким действиям по отношению к себя.