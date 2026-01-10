12:45  10 січня
На Харківщині чоловік продавав генератори, яких не існує
Погрожувала виписати з лікарні: в Одесі лікаря-психіатра піймали на хабарі
На Київщині отримав вирок агент РФ, який підпалив авто військового
Юрій Чевордов політичний експерт info@regionews.ua
10 січня 2026, 13:45

Черчилль не пройшов би відбір у сучасній Європі

10 січня 2026, 13:45
Європа без великих політиків
Європа без великих політиків
Фото з відкритих джерел
Європа перестала народжувати великих політиків. Не тому, що люди стали дрібнішими, а тому, що система свого часу поставила на вході ваги і тепер відсіює всіх, хто важить більше за норму.

Черчилль не пройшов би відбір у сучасній Європі. Його відсіяли б ще на партійних списках – занадто різкий, занадто конфліктний, занадто непередбачуваний. Як сказали би зараз – несистемний, токсичний, не командний гравець.

Де Голль провалив би всі тести на емоційний інтелект. Тетчер не пройшла б співбесіду – забагато гострих кутів.

Справа не в особистостях. Просто системі потрібні менеджери, а не лідери. Координатори, а не візіонери. Люди, які вміють балансувати 27 позицій, а не ті, хто готовий поставити все на одну.

Колись рішення приймала конкретна людина – своєю волею, своїм ризиком, своєю кар’єрою. Сьогодні рішення приймає комітет. Не воля, а протокол зустрічі. Не відповідальність, а її художнє розмивання між 12 інстанціями.

Багато десятиріч без великої війни навчили цінувати процедурну стабільність більше, ніж особистісний масштаб. Система почала селекціювати домашніх котів замість левів – передбачуваних, керованих, таких, що не кусаються і не можуть нікого зʼїсти.

У мирний час це працює як швейцарський годинник.

А потім танки переїжджають український кордон.

І раптом з’ясовується, що узгодження займає три тижні, коли в тебе є три дні. Що війна не чекає консенсусу. Що історія іноді ставить питання, на які не відповідає жоден регламент.

Україна під час великої війни живе в світі, де рішення приймаються миттєво, на половині інформації, з нульовими гарантіями. Не тому, що це правильно, а тому, що альтернативи немає.

Європа допомагає – щиро і послідовно. Але робить це через робочі групи, координаційні механізми і мінімізацію ризиків. Це не слабкість – це ДНК цієї системи, вибудованої навколо принципу "ніколи більше різких рухів".

Британія народила Черчилля в 1940-му, коли Люфтваффе бомбило Лондон. А в 1945-му віддала йому і його партії 197 місць проти 393. Бо жити з Черчиллем у мирний час – це щоденний головний біль. А після війни хочеться нудного спокою.

Європа обрала порядок замість масштабу. Процес замість результату. Консенсус замість волі.

Це спрацювало на всі сто – аж до моменту, коли інша світова реальність перестала грати за цими правилами.

Європа політика
