19:47  30 грудня
Відключення у більшості регіонів: якою буде ситуація із світлом 31 грудня
15:42  30 грудня
У Києві затримали адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємців
13:22  30 грудня
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
30 грудня 2025, 20:41

США готові розмістити свої війська в Україні

30 грудня 2025, 20:41
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Сполучені Штати вперше висловили готовність надати Україні гарантії безпеки, які можуть включати присутність на її території американських військових

Як передає RegioNews, про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після телеконференції європейських лідерів.

"Ці однозначні декларації з’явилися вперше. Побачимо, наскільки послідовними будуть наші партнери з іншого боку Атлантики, але це дає сподівання на завершення цих розмов успіхом. Успіхом я вважаю завершення війни", – повідомив він.

За словами польського прем'єра, від Києва це вимагатиме "компромісного підходу у територіальних питаннях".

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що його країна не буде відправляти війська в Україну. При цьому політик зазначив, що Польща все одно відіграє особливу роль, адже країна має добрі відносини із Сполученими Штатами.

Дональд Туск США Україна політика війська
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Песик, кактус і обручка: що київські пасажири залишали у транспорті у 2025 році
30 грудня 2025, 21:09
Шахістка зі Львова здобула срібло чемпіонату світу зі швидких шахів
30 грудня 2025, 20:59
У Дніпрі затримали чоловіка, який підпалював відділення "Укрпошти" та банки
30 грудня 2025, 20:58
На Львівщині іномарка збила пенсіонера
30 грудня 2025, 20:45
Пенсіонер із Харкова отримав $15 тис. за відстрочку та інвалідність – суд виніс вирок
30 грудня 2025, 20:32
Зірка Холостяка Софія Шамія розповіла, як кішка врятувала її від обстрілу
30 грудня 2025, 20:30
У Підмосков'ї понад 600 тисяч абонентів залишилися без світла через блекаут
30 грудня 2025, 20:18
РФ вдруге за день вдарила по одному із найбільших портів України
30 грудня 2025, 19:59
Відключення у більшості регіонів: якою буде ситуація із світлом 31 грудня
30 грудня 2025, 19:47
30 грудня 2025, 19:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Олексій Гончаренко
