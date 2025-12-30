США готові розмістити свої війська в Україні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сполучені Штати вперше висловили готовність надати Україні гарантії безпеки, які можуть включати присутність на її території американських військових

Як передає RegioNews, про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після телеконференції європейських лідерів.

"Ці однозначні декларації з’явилися вперше. Побачимо, наскільки послідовними будуть наші партнери з іншого боку Атлантики, але це дає сподівання на завершення цих розмов успіхом. Успіхом я вважаю завершення війни", – повідомив він.

За словами польського прем'єра, від Києва це вимагатиме "компромісного підходу у територіальних питаннях".

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що його країна не буде відправляти війська в Україну. При цьому політик зазначив, що Польща все одно відіграє особливу роль, адже країна має добрі відносини із Сполученими Штатами.