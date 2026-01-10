12:45  10 января
В Харьковской области мужчина продавал генераторы, которых не существует
10:55  10 января
Угрожала выписать из больницы: в Одессе врача-психиатра поймали на взятке
10:35  10 января
В Киевской области получил приговор агент РФ, который поджег авто военного
UA | RU
UA | RU
Юрий Чевордов политический эксперт info@regionews.ua
10 января 2026, 13:45

Черчилль не прошел бы отбор в современной Европе

10 января 2026, 13:45
Читайте також українською мовою
Европа без больших политиков
Европа без больших политиков
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Европа перестала рожать великих политиков. Не потому, что люди стали мельче, а потому, что система в свое время поставила на входе вес и теперь отсеивает всех, кто весит больше нормы.

Черчилль не прошел бы отбор в современной Европе. Его бы отсеяли еще на партийных списках – слишком резкий, слишком конфликтный, слишком непредсказуемый. Как сказали бы сейчас – несистемный, токсичный, не командный игрок.

Де Голль провалил бы все тесты на эмоциональный интеллект. Тэтчер не прошла бы собеседование – слишком острых углов.

Дело не в личностях. Просто в системе нужны менеджеры, а не лидеры. Координаторы, а не визионеры. Люди, умеющие балансировать 27 позиций, а не те, кто готов поставить все на одну.

Когда решение принимал конкретный человек – своей волей, своим риском, своей карьерой. Сегодня решение принимает комитет. Не свобода, а протокол встречи. Не ответственность, а ее художественное размывание между 12 инстанциями.

Многие десятилетия без большой войны научили ценить процедурную стабильность больше личностного масштаба. Система начала селекционировать домашних кошек вместо львов – предполагаемых, управляемых, не кусающихся и не могут никого съесть.

В мирное время это работает как швейцарские часы.

А потом танки переезжают на украинскую границу.

И вдруг выясняется, что согласование занимает три недели, когда у тебя есть три дня. Что война не ждет консенсуса. Что история иногда задает вопросы, на которые не отвечает ни один регламент.

Украина во время Великой войны живет в мире, где решения принимаются мгновенно, на половине информации, с нулевыми гарантиями. Не потому, что это верно, а потому, что альтернативы нет.

Европа помогает – искренне и последовательно. Но делает это через рабочие группы, координационные механизмы и минимизацию рисков. Это не слабость – это ДНК этой системы, построенной вокруг принципа "никогда более резких движений".

Британия родила Черчилля в 1940-м, когда Люфтваффе бомбило Лондон. А в 1945-м отдала ему и его партии 197 мест против 393. Потому что жить с Черчиллем в мирное время – это ежедневная головная боль. А после войны хочется скучного покоя.

Европа избрала порядок вместо масштаба. Процесс вместо результата. Консенсус вместо свободы.

Это сработало на все сто – вплоть до момента, когда другая мировая реальность перестала играть по этим правилам.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Европа политика
Война в Украине продлится минимум до 2027 года, – The Economist
31 декабря 2025, 16:29
США готовы разместить свои войска в Украине
30 декабря 2025, 20:41
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Россияне ударили по Харькову: есть попадание ракетой
10 января 2026, 14:35
Россияне атаковали Днепропетровщину: есть пострадавшие, вспыхнули пожары
10 января 2026, 13:25
В Харьковской области мужчина продавал генераторы, которых не существует
10 января 2026, 12:45
Угрожала выписать из больницы: в Одессе врача-психиатра поймали на взятке
10 января 2026, 10:55
В Киевской области получил приговор агент РФ, который поджег авто военного
10 января 2026, 10:35
Пенсионеров предупредили: в Украине новая мошенническая схема – целями аферистов стали пожилые люди
10 января 2026, 09:45
"Камеры выключаются": победительница "Холостяка" Надин рассказала, был ли интим на проекте
10 января 2026, 01:35
"Ужас": актриса Анна Кошмал рассказала о "прилете" у дома
10 января 2026, 00:35
В Украине за год продали 340 тысяч гектаров земли: какой регион самый дорогой
09 января 2026, 23:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Геннадий Друзенко
Все блоги »