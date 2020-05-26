Рейтингова більшість Зеленського - віртуальна
Влада живе своїм життям, державні інститути - своїм, суди - своїм, армія - своїм. Президент в телевізорі, у вузькому маленькому світі своїх наказів, уникаючи зіткнення з будь-яким конфліктом і будь-якою проблемою, які можуть зіпсувати йому картинку. В цих умовах революційні настрої - це не припущення, це можливий сценарій.
Рейтингова більшість Зеленського - віртуальна, вона не здатна діяти, вона не вийде на вулиці, вона не буде боротися за владу, і за її цінності. А протестні групи, пов'язані з різними патріотичними партіями - реальні. І Зеленський не залишає шансів вплинути на наростаючий хаос окрім як акціями прямої дії.
Думаю, осінні вибори стануть каталізатором протестів в суспільстві, і стануть іспитом - а чи з'явиться в країні добре організована опозиція, здатна проломити теплу ванну телеканалів. Вибори стануть двигуном нових великих змін. Гострий запит на альтернативні політичні рухи партії існує.
Проблема інертної і недієздатної влади одна - ми не маємо часу чекати, поки там Зеленський чогось навчиться. На наших кордонах стоїть ворог, який постійно відпрацьовує сценарій вторгнення, і при новому витку розвалу в Києві, противник цілком здатний до локальних дій, готовий відрізати новий шматок нашої землі. Це величезний ризик для країни і для кожного з нас.
- 17:38 26 травня Київський суд відкрив провадження за позовом Максима Нефьодова до Кабміну
- 17:11 26 травня ДБР взяло штурмом музей Гончара, де Порошенко відкрив виставку картин (ТРАНСЛЯЦІЯ)
- 17:07 26 травня В Кагарлику призначили нового керівника поліції і назвали строки переатестації
- 16:44 26 травня День Києва будуть святкувати в онлайн-форматі
- 16:27 26 травня У Чорноморському порту зупинили контрабанду сигарет на 69 мільйонів
- 16:08 26 травня Ексміністра оборони Павла Лєбєдєва заочно заарештували у справі Майдану
- 21:55 25 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:56 24 травня У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
- 13:00 25 травня Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
- 12:00 19 травня "Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
- 13:00 22 травня Що може завадити Кернесу
- 12:00 20 травня Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини