09:51  26 травня
Коронавірус в Україні: вже зафіксовано понад 21,5 тисячі випадків інфекції
12:04  26 травня
Зґвалтування в Кагарлику: Геращенко прокоментував можливість відставки Авакова
08:29  26 травня
Доба в ООС: окупанти 16 разів порушували режим припинення вогню
UA | RU
UA | RU
Юрій Бутусов журналіст [email protected]
26 травня 2020, 15:00 31

Рейтингова більшість Зеленського - віртуальна

Читайте также
на русском языке
26 травня 2020, 15:00 31
Читайте также на русском языке
Президент як і раніше залишається кращим артистом розмовного жанру в телевізійних новинах, але розрив між кабінетом Зеленського, державою і суспільством наростає з кожним днем
Президент як і раніше залишається кращим артистом розмовного жанру в телевізійних новинах, але розрив між кабінетом Зеленського, державою і суспільством наростає з кожним днем

Влада живе своїм життям, державні інститути - своїм, суди - своїм, армія - своїм. Президент в телевізорі, у вузькому маленькому світі своїх наказів, уникаючи зіткнення з будь-яким конфліктом і будь-якою проблемою, які можуть зіпсувати йому картинку. В цих умовах революційні настрої - це не припущення, це можливий сценарій.

Рейтингова більшість Зеленського - віртуальна, вона не здатна діяти, вона не вийде на вулиці, вона не буде боротися за владу, і за її цінності. А протестні групи, пов'язані з різними патріотичними партіями - реальні. І Зеленський не залишає шансів вплинути на наростаючий хаос окрім як акціями прямої дії.

Думаю, осінні вибори стануть каталізатором протестів в суспільстві, і стануть іспитом - а чи з'явиться в країні добре організована опозиція, здатна проломити теплу ванну телеканалів. Вибори стануть двигуном нових великих змін. Гострий запит на альтернативні політичні рухи партії існує.

Проблема інертної і недієздатної влади одна - ми не маємо часу чекати, поки там Зеленський чогось навчиться. На наших кордонах стоїть ворог, який постійно відпрацьовує сценарій вторгнення, і при новому витку розвалу в Києві, противник цілком здатний до локальних дій, готовий відрізати новий шматок нашої землі. Це величезний ризик для країни і для кожного з нас.


Володимир Зеленський президент вибори рейтинг влада
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Гарант не гарантує – адвокат мера Черкас про Володимира Зеленського
26 травня 2020, 11:51
Під офісом Зеленського відбулась акція на підтримку підозрюваних у справі Шеремета
25 травня 2020, 21:02
Зеленський підписав укази про призначення ще восьми керівників РДА
25 травня 2020, 19:24
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
25 травня 2020, 21:55
У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
24 травня 2020, 14:56
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Павло Казарін
Іван Галунга
Всі блоги »
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
Всі публікації »
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
Всі відео »
Хомко Володимир
Міський голова Рівного
Боговін Віталій
Кандидат на посаду Голови Запорізької обласної державної адміністрації
Атрошенко Владислав
Міський голова Чернігова
Всі досьє »