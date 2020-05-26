Рейтингова більшість Зеленського - віртуальна

Президент як і раніше залишається кращим артистом розмовного жанру в телевізійних новинах, але розрив між кабінетом Зеленського, державою і суспільством наростає з кожним днем

Президент як і раніше залишається кращим артистом розмовного жанру в телевізійних новинах, але розрив між кабінетом Зеленського, державою і суспільством наростає з кожним днем

Влада живе своїм життям, державні інститути - своїм, суди - своїм, армія - своїм. Президент в телевізорі, у вузькому маленькому світі своїх наказів, уникаючи зіткнення з будь-яким конфліктом і будь-якою проблемою, які можуть зіпсувати йому картинку. В цих умовах революційні настрої - це не припущення, це можливий сценарій. Рейтингова більшість Зеленського - віртуальна, вона не здатна діяти, вона не вийде на вулиці, вона не буде боротися за владу, і за її цінності. А протестні групи, пов'язані з різними патріотичними партіями - реальні. І Зеленський не залишає шансів вплинути на наростаючий хаос окрім як акціями прямої дії. Думаю, осінні вибори стануть каталізатором протестів в суспільстві, і стануть іспитом - а чи з'явиться в країні добре організована опозиція, здатна проломити теплу ванну телеканалів. Вибори стануть двигуном нових великих змін. Гострий запит на альтернативні політичні рухи партії існує. Проблема інертної і недієздатної влади одна - ми не маємо часу чекати, поки там Зеленський чогось навчиться. На наших кордонах стоїть ворог, який постійно відпрацьовує сценарій вторгнення, і при новому витку розвалу в Києві, противник цілком здатний до локальних дій, готовий відрізати новий шматок нашої землі. Це величезний ризик для країни і для кожного з нас.

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