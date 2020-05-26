Рейтинговое большинство Зеленского - виртуальное
Власть живет своей жизнью, государственные институты - своей, суды - своей, армия - своей. Президент в телевизоре, в узком мирке своих приказов, избегая соприкосновения с любым конфликтом и любой проблемой, которые могут испортить ему картинку. В этих условиях революционные настроения - это не допущение, это возможный сценарий.
Рейтинговое большинство Зеленского - виртуальное, оно не способно действовать, оно не выйдет на улицы, оно не будет бороться за власть, и за ее ценности. А протестные группы, связанные с различными патриотическими партиями - реальные. И Зеленский не оставляет шансов влиять на нарастающий хаос кроме как акциями прямого действия.
Думаю, осенние выборы станут катализатором протестов в обществе, и станут экзаменом - а появится ли в стране хорошо организованная оппозиция, способная проломить теплую ванну телеканалов. Выборы станут двигателем новых больших изменений. Острый запрос на альтернативные политические движения партии существует.
Проблема инертной и недееспособной власти одна - мы не имеем времени ждать, пока там Зеленский чему-то научится. На наших границах стоит враг, который постоянно отрабатывает сценарий вторжения, и при новом витке развала в Киеве, противник вполне способен к локальным действиям, готов отхватить новый кусок нашей земли. Это огромный риск для страны и для каждого из нас.
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