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Юрий Бутусов Журналист [email protected]
26 мая 2020, 15:00 27

Рейтинговое большинство Зеленского - виртуальное

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26 мая 2020, 15:00 27
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Президент по-прежнему остается лучшим артистом разговорного жанра в телевизионных новостях, но разрыв между кабинетом Зеленского, государством и обществом нарастает с каждым днем
Президент по-прежнему остается лучшим артистом разговорного жанра в телевизионных новостях, но разрыв между кабинетом Зеленского, государством и обществом нарастает с каждым днем

Власть живет своей жизнью, государственные институты - своей, суды - своей, армия - своей. Президент в телевизоре, в узком мирке своих приказов, избегая соприкосновения с любым конфликтом и любой проблемой, которые могут испортить ему картинку. В этих условиях революционные настроения - это не допущение, это возможный сценарий.

Рейтинговое большинство Зеленского - виртуальное, оно не способно действовать, оно не выйдет на улицы, оно не будет бороться за власть, и за ее ценности. А протестные группы, связанные с различными патриотическими партиями - реальные. И Зеленский не оставляет шансов влиять на нарастающий хаос кроме как акциями прямого действия.

Думаю, осенние выборы станут катализатором протестов в обществе, и станут экзаменом - а появится ли в стране хорошо организованная оппозиция, способная проломить теплую ванну телеканалов. Выборы станут двигателем новых больших изменений. Острый запрос на альтернативные политические движения партии существует.

Проблема инертной и недееспособной власти одна - мы не имеем времени ждать, пока там Зеленский чему-то научится. На наших границах стоит враг, который постоянно отрабатывает сценарий вторжения, и при новом витке развала в Киеве, противник вполне способен к локальным действиям, готов отхватить новый кусок нашей земли. Это огромный риск для страны и для каждого из нас.


Владимир Зеленский президент выборы рейтинг власть
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