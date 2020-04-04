Хто може претендувати на місце Єрмака

Опозиція просто деморалізована і не знає, що робити! Війна за доступ до вух президента в його оточенні розгорнулася така, що ці креативники, рейдери, художники і адвокати знищують рейтинг Володимира Олександровича по 3-4 рази на день з недосяжною для опонентів ефективністю

Опозиція просто деморалізована і не знає, що робити! Війна за доступ до вух президента в його оточенні розгорнулася така, що ці креативники, рейдери, художники і адвокати знищують рейтинг Володимира Олександровича по 3-4 рази на день з недосяжною для опонентів ефективністю

Раніше президенти вибудовували відносини з олігархами і будували систему цензури, щоб народ дещо не дізнався про них. Зараз систему цензури з олігархами вибудовують колишній, чинний глави Офісу президента і ті хто претендують на цю посаду, щоб про них дещо не дізнався один глядач - президент. Я рекомендую президентові подивитися серіал "Картковий будиночок", відкинути умовності, і зробити стратегічний хід - призначити на пост глави ОП дружину Олену Зеленську. Це ідеальний варіант. По-перше, вона єдина з тих, кому він довіряє, хто не буде виносити йому мозок і змусить президента іноді відпочивати від тисяч рішень, якими його навантажують, щоб у нього не було часу подумати взагалі про сенс своїх дій. По-друге, дружину президента ніхто не посміє звільнити і боротьба за доступ до його вух миттєво припиниться, бо буде безглуздою. По-третє, через неможливість інтригувати проти глави ОП, оточення почне звертати увагу на розвиток інститутів влади, і буде боротися за посади голів центральних органів виконавчої влади, які безпосередньо не пов'язані з самим Зеленським, і не дискредитують його особисто, а держава буде посилюватися. Олена, рятуйте президента від інтриганів, і обкладинки Guardian будуть виглядати приблизно так.

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