Хто може претендувати на місце Єрмака
Раніше президенти вибудовували відносини з олігархами і будували систему цензури, щоб народ дещо не дізнався про них.
Зараз систему цензури з олігархами вибудовують колишній, чинний глави Офісу президента і ті хто претендують на цю посаду, щоб про них дещо не дізнався один глядач - президент.
Я рекомендую президентові подивитися серіал "Картковий будиночок", відкинути умовності, і зробити стратегічний хід - призначити на пост глави ОП дружину Олену Зеленську.
Це ідеальний варіант. По-перше, вона єдина з тих, кому він довіряє, хто не буде виносити йому мозок і змусить президента іноді відпочивати від тисяч рішень, якими його навантажують, щоб у нього не було часу подумати взагалі про сенс своїх дій.
По-друге, дружину президента ніхто не посміє звільнити і боротьба за доступ до його вух миттєво припиниться, бо буде безглуздою.
По-третє, через неможливість інтригувати проти глави ОП, оточення почне звертати увагу на розвиток інститутів влади, і буде боротися за посади голів центральних органів виконавчої влади, які безпосередньо не пов'язані з самим Зеленським, і не дискредитують його особисто, а держава буде посилюватися.
Олена, рятуйте президента від інтриганів, і обкладинки Guardian будуть виглядати приблизно так.
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