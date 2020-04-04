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Юрий Бутусов
Журналист
04 апреля 2020, 10:00 17

Кто может претендовать на место Ермака

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українською мовою
04 апреля 2020, 10:00 17
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Оппозиция просто деморализована и не знает, что делать! Война за доступ к ушам президента в его окружении развернулась такая, что эти креативщики, рейдеры, художники и адвокаты уничтожают рейтинг Владимира Александровича по 3-4 раза в день с недосягаемой для оппонентов эффективностью
Оппозиция просто деморализована и не знает, что делать! Война за доступ к ушам президента в его окружении развернулась такая, что эти креативщики, рейдеры, художники и адвокаты уничтожают рейтинг Владимира Александровича по 3-4 раза в день с недосягаемой для оппонентов эффективностью

Раньше президенты выстраивали отношения с олигархами и строили систему цензуры, чтобы народ кое-что не узнал о них.

Сейчас систему цензуры с олигархами выстраивают бывший, действующий главы Офиса президента и претендующие на этот пост, чтобы о них кое-что не узнал один зритель - президент.

Я рекомендую президенту посмотреть сериал "Карточный домик", отбросить условности, и сделать стратегический ход - назначить на пост главы ОП супругу Елену Зеленскую.

Это идеальный вариант. Во-первых, она единственная из тех, кому он доверяет, кто не будет выносить ему мозг и заставит президента иногда отдыхать от тысяч решений, которыми его нагружают, чтобы у него не было времени подумать вообще о смысле своих действий.

Во-вторых, жену президента никто не посмеет уволить и борьба за доступ к его ушам мгновенно прекратится за бессмысленностью.

В-третьих, из-за невозможности интриговать против главы ОП, окружение начнет обращать внимание на развитие институтов власти, и будет бороться за должности глав министерств и ведомств, которые непосредственно не связаны с самим Зеленским, и не дискредитируют его лично, а государство будет усиливаться.

Елена, спасайте президента от интриганов, и обложки Guardian будут выглядеть примерно так.


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