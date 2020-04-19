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Ярослав Ємельяненко директор Chornobyl Tour info@regionews.ua
19 квітня 2020, 19:13 2

Це - екологічна катастрофа національного масштабу

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19 квітня 2020, 19:13 2
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Йде третій тиждень навмисного випалювання нашої землі та історії. Я не хочу це писати. Я не хочу, щоб це було взагалі. Пожежі поширюються. Території збільшуються
Фото з відкритих джерел
Йде третій тиждень навмисного випалювання нашої землі та історії. Я не хочу це писати. Я не хочу, щоб це було взагалі. Пожежі поширюються. Території збільшуються

Вогнеборці роблять те, що можуть.

- Чи треба вам щось?

- Ні все є. Але непогано було б респіратори, ранці для гасіння... Ось авіації би більше... І техніки... А так - все є!

Екологічна катастрофа національного масштабу. Люди залишаються без домівок. Пів країни травиться продуктами горіння.

Якщо немає техніки, бюджетів - волонтери готові долучитися до гасіння. Це не складно. Вода, лопати та люди. Пустіть їх на пожежі, якщо своїми силами не вдається впоратися за стільки часу.

Поки приймається рішення я про надання допомоги, ситуація змінюється, пожежа збільшується. І поки приїзжає підкріплення, потрібні вже зовсім інші ресурси.

Це має припинитись в іншій спосіб, ніж дати просто вигоріти всім територіям. Приймайте ефективні рішення на випередження, які переможуть це пекло!!!


ліс екологія пожежа Чорнобиль Київська область
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