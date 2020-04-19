Це - екологічна катастрофа національного масштабу

Йде третій тиждень навмисного випалювання нашої землі та історії. Я не хочу це писати. Я не хочу, щоб це було взагалі. Пожежі поширюються. Території збільшуються

Фото з відкритих джерел

Йде третій тиждень навмисного випалювання нашої землі та історії. Я не хочу це писати. Я не хочу, щоб це було взагалі. Пожежі поширюються. Території збільшуються

Вогнеборці роблять те, що можуть. - Чи треба вам щось? - Ні все є. Але непогано було б респіратори, ранці для гасіння... Ось авіації би більше... І техніки... А так - все є! Екологічна катастрофа національного масштабу. Люди залишаються без домівок. Пів країни травиться продуктами горіння. Якщо немає техніки, бюджетів - волонтери готові долучитися до гасіння. Це не складно. Вода, лопати та люди. Пустіть їх на пожежі, якщо своїми силами не вдається впоратися за стільки часу. Поки приймається рішення я про надання допомоги, ситуація змінюється, пожежа збільшується. І поки приїзжає підкріплення, потрібні вже зовсім інші ресурси. Це має припинитись в іншій спосіб, ніж дати просто вигоріти всім територіям. Приймайте ефективні рішення на випередження, які переможуть це пекло!!!

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