Це - екологічна катастрофа національного масштабу
Вогнеборці роблять те, що можуть.
- Чи треба вам щось?
- Ні все є. Але непогано було б респіратори, ранці для гасіння... Ось авіації би більше... І техніки... А так - все є!
Екологічна катастрофа національного масштабу. Люди залишаються без домівок. Пів країни травиться продуктами горіння.
Якщо немає техніки, бюджетів - волонтери готові долучитися до гасіння. Це не складно. Вода, лопати та люди. Пустіть їх на пожежі, якщо своїми силами не вдається впоратися за стільки часу.
Поки приймається рішення я про надання допомоги, ситуація змінюється, пожежа збільшується. І поки приїзжає підкріплення, потрібні вже зовсім інші ресурси.
Це має припинитись в іншій спосіб, ніж дати просто вигоріти всім територіям. Приймайте ефективні рішення на випередження, які переможуть це пекло!!!
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