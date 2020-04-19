Это - экологическая катастрофа национального масштаба
Пожарные делают то, что могут.
- Надо вам что-то?
- Нет, все есть. Но неплохо было бы респираторы, ранцы для тушения... Вот авиации бы больше... И техники... А так - все есть!
Экологическая катастрофа национального масштаба. Люди остаются без крова. Пол страны травится продуктами горения.
Если нет техники, бюджетов - волонтеры готовы присоединиться к тушению. Это не сложно. Вода, лопаты и люди. Пустите их на пожары, если своими силами не удается справиться за столько времени.
Пока принимается решение о предоставлении помощи, ситуация меняется, пожар увеличивается. И пока приезжает подкрепление, нужны уже совсем другие ресурсы.
Это должно прекратиться в иной способ, чем просто дать выгореть всем территориям. Принимайте эффективные решения на опережение, которые победят это ад!!!
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