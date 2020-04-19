12:43  18 апреля
В Чернобыле и Житомирской области продолжают бушевать пожары
10:05  18 апреля
Коронавирус в Украине: зафиксировано 5106 случаев заболевания
17:41  18 апреля
В зоне ООС зафиксировано три обстрела, один военный ранен
UA | RU
UA | RU
Ярослав Емельяненко директор Chornobyl Tour info@regionews.ua
19 апреля 2020, 19:13 25

Это - экологическая катастрофа национального масштаба

Читайте також
українською мовою
19 апреля 2020, 19:13 25
Читайте також українською мовою
Идет третья неделя преднамеренного выжигания нашей земли и истории. Я не хочу это писать. Я не хочу, чтобы это было вообще. Пожары распространяются. Территории увеличиваются
Фото из открытых источников
Идет третья неделя преднамеренного выжигания нашей земли и истории. Я не хочу это писать. Я не хочу, чтобы это было вообще. Пожары распространяются. Территории увеличиваются

Пожарные делают то, что могут.

- Надо вам что-то?

- Нет, все есть. Но неплохо было бы респираторы, ранцы для тушения... Вот авиации бы больше... И техники... А так - все есть!

Экологическая катастрофа национального масштаба. Люди остаются без крова. Пол страны травится продуктами горения.

Если нет техники, бюджетов - волонтеры готовы присоединиться к тушению. Это не сложно. Вода, лопаты и люди. Пустите их на пожары, если своими силами не удается справиться за столько времени.

Пока принимается решение о предоставлении помощи, ситуация меняется, пожар увеличивается. И пока приезжает подкрепление, нужны уже совсем другие ресурсы.

Это должно прекратиться в иной способ, чем просто дать выгореть всем территориям. Принимайте эффективные решения на опережение, которые победят это ад!!!


лес экология пожар Чернобыль Киевская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Леса на Житомирщине могли поджечь - МВД
19 апреля 2020, 16:37
Украина в огне: в зону бедствия отправили вертолеты и поезд (видео)
19 апреля 2020, 14:18
В Чернобыле возобновились пожары: что известно
19 апреля 2020, 11:28
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
17 апреля 2020, 08:09
Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
18 апреля 2020, 12:00
В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
17 апреля 2020, 14:38
Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
15 апреля 2020, 09:59
Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"
13 апреля 2020, 13:57
Стало известно, когда в столице запустят общественный транспорт
14 апреля 2020, 19:06
Последние Популярные
Ярослав Емельяненко
Валерия Ясницкая
Мария Бурмака
Все блоги »
Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
18 апреля 2020, 12:00
Рынок труда в Украине: почему после окончания карантина трудовая миграция удвоится
17 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Все видео »
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Александр Ярославский
Куратор Харьковской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »