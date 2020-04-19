Это - экологическая катастрофа национального масштаба

Идет третья неделя преднамеренного выжигания нашей земли и истории. Я не хочу это писать. Я не хочу, чтобы это было вообще. Пожары распространяются. Территории увеличиваются

Фото из открытых источников

Идет третья неделя преднамеренного выжигания нашей земли и истории. Я не хочу это писать. Я не хочу, чтобы это было вообще. Пожары распространяются. Территории увеличиваются

Пожарные делают то, что могут. - Надо вам что-то? - Нет, все есть. Но неплохо было бы респираторы, ранцы для тушения... Вот авиации бы больше... И техники... А так - все есть! Экологическая катастрофа национального масштаба. Люди остаются без крова. Пол страны травится продуктами горения. Если нет техники, бюджетов - волонтеры готовы присоединиться к тушению. Это не сложно. Вода, лопаты и люди. Пустите их на пожары, если своими силами не удается справиться за столько времени. Пока принимается решение о предоставлении помощи, ситуация меняется, пожар увеличивается. И пока приезжает подкрепление, нужны уже совсем другие ресурсы. Это должно прекратиться в иной способ, чем просто дать выгореть всем территориям. Принимайте эффективные решения на опережение, которые победят это ад!!!

.