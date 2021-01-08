Знаєте, яка перевага перебування в опозиції? Можна відносно спокійно їхати на новорічний відпочинок у далекі краї. Все одно вся увагу буде прикута до перших осіб держави

Знаєте, яка перевага перебування в опозиції? Можна відносно спокійно їхати на новорічний відпочинок у далекі краї. Все одно вся увагу буде прикута до перших осіб держави

Всі пам'ятають про торішній хай навколо Оману. Вже менше, але все ще згадують Мальдіви Петра Порошенка в період його президентства. І ось для порівняння. Злі язики кажуть, що перед Новим роком Петро Олексійович полетів в Еквадор (були селфі захоплених шанувальників з експрезидентом). Я, чесно кажучи, дуже здивувався, чому саме Еквадор. Але, кажуть, що кінцева точка подорожі – Галапагоські острови (там, де ігуани і гігантські черепахи). І ніяких скандалів, ніякої розголосу в ЗМІ. Ось вам перевага опозиційного статусу.

Щиро заздрю Петру Олексійовичу. У Латинській Америці я поки не бував, тим більше в такому екзотичному місці. Але це лірика та емоції. З точки зору практик політтехнологій цікаво інше – новорічне та різдвяне привітання Петра Олексійовича українського народу з'явилися вчасно і в хорошій якості. Моє припущення – записували заздалегідь. Ось вам мистецтво сучасних політтехнологій – можеш спокійно відпочивати в далеких краях, і водночас бути присутнім в інформаційно-політичному просторі, демонструючи єдність зі своїм народом. Думаю, що таким методом користуються і деякі інші політичні лідери, чиї вітання зі святом ми зараз чуємо в ефірі.

Голова Конституційного суду Тупицький відразу після чергового спалаху протистояння з Президентом Зеленським відбув в Емірати (у Дубаї). Ну і правильно, навіщо нариватися на нові скандали та конфлікти. Краще поніжитися на сонечку.

Ось, до речі, одна з закономірностей української політики – війна війною, а відпочинок (і новорічні канікули) - за розкладом.

Впевнений, що й інші наші відомі політики (якщо не всі, то дуже багато) розслабляються від трудів праведних і неправедних десь за межами нашої Батьківщини.