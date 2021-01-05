08:45  05 січня
За добу в Україні виявлено 5334 нових випадки COVID-19
18:32  05 січня
Верховна Рада не отримувала звернення від Харкова про призначення виборів мера
18:58  05 січня
На Донбасі протягом поточної доби – "тиша"
UA | RU
UA | RU
05 січня 2021, 19:42 7

В Офісі президента відреагували на неоднозначну інформацію про зйомки новорічного ролика

05 січня 2021, 19:42 7
Читайте также на русском языке
Радник голови ОП спростував, що діти знімалися до ночі, але промовчав про гонорар
Радник голови ОП спростував, що діти знімалися до ночі, але промовчав про гонорар
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Інформацію про довгі зйомки дітей, що тривали до 3-ї ночі, у Зеленського назвали "явно заангажованими чутками".

Про це в коментарі "Стране" заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, передає RegioNews.

У Зеленського прокоментували скандал з дітьми у новорічному зверненні президента.

В Офісі президента спростували, що діти в новорічному ролику Зеленського знімалися до 3 години ночі. Там стверджують, що зйомки з дітьми зайняли всього кілька годин, а в процесі цього ніякі закони не були порушені. З батьками дітей уклали офіційні договори, вони дали згоду на зйомку і супроводжували маленьких акторів на майданчику.

Подоляк пояснив концепцію новорічного ролика тим, що "саме діти формулюють свої мрії і бажання, які дорослі повинні постаратися реалізувати в майбутньому". Він повідомив, що зйомки новорічного привітання президента відбулися тільки 27 грудня 2020 року в Маріїнському палаці та на площі перед ним. А участь дітей "продиктоване логікою самого привітання - саме до дітей, майбутнього нашої країни, звертається президент України".

За словами Подоляка, в відео з президентом були задіяні діти, у яких вже був досвід зйомок. А шукали маленьких акторів через кастинг-менеджерів. Офіс президента їх відбором не займався. До того ж він сказав, що з агентством Lot знімальна група не співпрацювала – а у соцмережах тиражується якраз нібито оголошення цього агентства.

Схоже, що це чергова штучна спроба політичних опонентів створити скандал там, де його немає і бути не може, - заявив Михайло Подоляк.

За його словами, на знімальному майданчику дітей супроводжували батьки, які дали письмові дозволи на зйомку, яка зайняла кілька годин. Однак Подоляк ухилився від відповіді на питання про те, який гонорар отримали маленькі актори і хто фінансував проект.

Батьки підписували стандартні договори з агентством. Вони ж є юридично відповідальними особами і самі приймають рішення про ступінь та обсяг залучення своїх дітей у творчий процес. В даному випадку це був незвичайний івент. Престиж. Важливість для держави, - ухильно сказав Михайло Подоляк.

За словами радника, резонанс у соцмережах після звернення Зеленського - показник того, що новорічне привітання президента нікого не залишило байдужим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардеп минулого скликання Борислав Береза заявив, що заради ролика Зеленського була використана дитяча праця з порушенням закону, а понад 20% громадян України негативно оцінили новорічне привітання президента Зеленського.

Офіс президента привітання президент Михайло Подоляк Новий рік
Зеленський задекларував 4,5 мільйона гривень доходу
05 січня 2021, 16:54
Заступник голови ОП Кирило Тимошенко купив маєток під Києвом за 10 мільйонів
04 січня 2021, 09:50
У мережу "злили" відео можливого новорічного звернення президента Зеленського
31 грудня 2020, 22:30
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Волинську облраду
Капкан для президента. Чому відсторонення Тупицького зробить із Зеленського диктатора або посміховисько
Всі публікації »
Ігор Попов
Сергій Гайдай
Валентин Кім
Всі блоги »