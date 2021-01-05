В Офісі президента відреагували на неоднозначну інформацію про зйомки новорічного ролика

Радник голови ОП спростував, що діти знімалися до ночі, але промовчав про гонорар

Радник голови ОП спростував, що діти знімалися до ночі, але промовчав про гонорар

Фото з відкритих джерел

Інформацію про довгі зйомки дітей, що тривали до 3-ї ночі, у Зеленського назвали "явно заангажованими чутками".

Про це в коментарі "Стране" заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, передає RegioNews.

У Зеленського прокоментували скандал з дітьми у новорічному зверненні президента.

В Офісі президента спростували, що діти в новорічному ролику Зеленського знімалися до 3 години ночі. Там стверджують, що зйомки з дітьми зайняли всього кілька годин, а в процесі цього ніякі закони не були порушені. З батьками дітей уклали офіційні договори, вони дали згоду на зйомку і супроводжували маленьких акторів на майданчику.

Подоляк пояснив концепцію новорічного ролика тим, що "саме діти формулюють свої мрії і бажання, які дорослі повинні постаратися реалізувати в майбутньому". Він повідомив, що зйомки новорічного привітання президента відбулися тільки 27 грудня 2020 року в Маріїнському палаці та на площі перед ним. А участь дітей "продиктоване логікою самого привітання - саме до дітей, майбутнього нашої країни, звертається президент України".

За словами Подоляка, в відео з президентом були задіяні діти, у яких вже був досвід зйомок. А шукали маленьких акторів через кастинг-менеджерів. Офіс президента їх відбором не займався. До того ж він сказав, що з агентством Lot знімальна група не співпрацювала – а у соцмережах тиражується якраз нібито оголошення цього агентства.

Схоже, що це чергова штучна спроба політичних опонентів створити скандал там, де його немає і бути не може, - заявив Михайло Подоляк.

За його словами, на знімальному майданчику дітей супроводжували батьки, які дали письмові дозволи на зйомку, яка зайняла кілька годин. Однак Подоляк ухилився від відповіді на питання про те, який гонорар отримали маленькі актори і хто фінансував проект.

Батьки підписували стандартні договори з агентством. Вони ж є юридично відповідальними особами і самі приймають рішення про ступінь та обсяг залучення своїх дітей у творчий процес. В даному випадку це був незвичайний івент. Престиж. Важливість для держави, - ухильно сказав Михайло Подоляк.

За словами радника, резонанс у соцмережах після звернення Зеленського - показник того, що новорічне привітання президента нікого не залишило байдужим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардеп минулого скликання Борислав Береза заявив, що заради ролика Зеленського була використана дитяча праця з порушенням закону, а понад 20% громадян України негативно оцінили новорічне привітання президента Зеленського.