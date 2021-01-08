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Владимир Фесенко политолог [email protected]
08 января 2021, 12:35 9

Война войной, а отдых и новогодние каникулы - по расписанию

08 января 2021, 12:35 9
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Знаете, какое преимущество пребывания в оппозиции? Можно относительно спокойно ехать на новогодний отдых в дальние края. Все равно все внимание будет к первым лицам государства
Знаете, какое преимущество пребывания в оппозиции? Можно относительно спокойно ехать на новогодний отдых в дальние края. Все равно все внимание будет к первым лицам государства
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Все помнят про прошлогодний хай вокруг Омана. Уже меньше, но все еще вспоминают Мальдивы Петра Порошенко в период его президентства. И вот для сравнения. Злые языки говорят, что перед Новым годом Петр Алексеевич улетел в Эквадор (были селфи восторженных почитателей с экс-президентом). Я, честно говоря, очень удивился, почему именно Эквадор. Но, говорят, что конечная точка путешествия – Галапагосские острова (там, где игуаны и гигантские черепахи). И никаких скандалов, никакой огласки в СМИ. Вот вам преимущество оппозиционного статуса.

Искренне завидую Петру Алексеевичу. В Латинской Америке я пока не бывал, тем более в таком экзотическом месте. Но это лирика и эмоции. С точки зрения практик политтехнологий интересно другое – новогоднее и рождественское поздравления Петра Алексеевича украинскому народу появились вовремя и в хорошем качестве. Мое предположение – записывали заранее. Вот вам искусство современных политтехнологий – можешь спокойно отдыхать в дальних краях и одновременно присутствовать в информационно-политическом пространстве, демонстрируя единство со своим народом. Думаю, что такой методой пользуются и некоторые другие политические лидеры, чьи поздравления с праздником мы сейчас слышим в эфире.

Глава Конституционного суда Тупицкий сразу после очередной вспышки противостояния с Президентом Зеленским убыл в Эмираты (в Дубае). Ну и правильно, зачем нарываться на новые скандалы и конфликты. Лучше понежиться на солнышке.

Вот, кстати, одна из закономерностей украинской политики – война войной, а отдых (и новогодние каникулы) - по расписанию.

Уверен, что и остальные наши известные политики (если не все, то очень многие) расслабляются от трудов праведных и неправедных где-то за пределами нашей Родины.

отдых Новый год Петр Порошенко Владимир Зеленский Александр Тупицкий
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