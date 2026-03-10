Відома співробітниця медичного батальйону "Госпітальєри" витратила донати на азартні ігри і виїхала за кордон

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Колишня співробітниця медичного батальйону «Госпітальєри» Анна Скольбушевська, яка оголошувала збори на допомогу військовим і витрачала донати на азартні ігри, виїхала за кордон

Як передає RegioNews, про це засновниця та керівниця волонтерського медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич заявила на брифінгу в Медіацентрі Україна 10 березня, відповідаючи на питання кореспондента hromadske.

За її словами, Анна Скольбушевська, більш відома як Адмірал Няв, близько 6-7 місяців лікувалася від ігрової залежності у реабілітаційному центрі у Броварах.

Під час реабілітації її не могли допитувати правоохоронці, а далі вона виїхала за кордон.

Як відомо, нещодавно медичний батальйон "Госпітальєри", який об'єднує добровольців-парамедиків, потрапив у скандал через підозри у непрозорому використанні благодійних коштів. Йдеться про мільйони гривень.