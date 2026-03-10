17:09  10 березня
На Закарпатті знайшли тіло доцента Одеського національного технологічного університету
15:40  10 березня
Українські прикордонники показали епічну ліквідацію російського "Шахєда"
13:29  10 березня
Рада не підтримала позбавлення Сергія Бубки державних нагород
UA | RU
UA | RU
10 березня 2026, 16:14

Відома співробітниця медичного батальйону "Госпітальєри" витратила донати на азартні ігри і виїхала за кордон

10 березня 2026, 16:14
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Колишня співробітниця медичного батальйону «Госпітальєри» Анна Скольбушевська, яка оголошувала збори на допомогу військовим і витрачала донати на азартні ігри, виїхала за кордон

Як передає RegioNews, про це засновниця та керівниця волонтерського медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич заявила на брифінгу в Медіацентрі Україна 10 березня, відповідаючи на питання кореспондента hromadske.

За її словами, Анна Скольбушевська, більш відома як Адмірал Няв, близько 6-7 місяців лікувалася від ігрової залежності у реабілітаційному центрі у Броварах.

Під час реабілітації її не могли допитувати правоохоронці, а далі вона виїхала за кордон.

Як відомо, нещодавно медичний батальйон "Госпітальєри", який об'єднує добровольців-парамедиків, потрапив у скандал через підозри у непрозорому використанні благодійних коштів. Йдеться про мільйони гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Госпітальєри скандал гроші донат війна
Захопили на БТР і тримали у наручниках 28 годин: з’явились подробиці затримання українських інкасаторів в Угорщині
09 березня 2026, 16:04
Фіктивні вчителі за гроші: СБУ викрила директорку школи у Сумах
09 березня 2026, 14:18
Всі новини »
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Україна атакувала оборонний завод у Брянську: у місті лунали вибухи
10 березня 2026, 19:08
СБУ повідомила про підозру іранському генералу, який навчав росіян будувати "шахеди"
10 березня 2026, 18:59
Відключення світла 11 березня: які графіки застосують
10 березня 2026, 18:46
На Сумщині судитимуть окупанта "Бурята" за розстріл українського прикордонника
10 березня 2026, 18:38
РФ атакувала поліцію у Нікополі: п'ятеро постраждалих, знищені дві автівки
10 березня 2026, 18:21
У Києві під час "мобілізації" чоловіка поліцейські запшикали перехожого перцевим балончиком
10 березня 2026, 18:17
На Дніпропетровщині виправдали свідка Єгови, який ігнорував мобілізацію
10 березня 2026, 17:50
У мережі показали, як український дрон знищує ворожу техніку на Донеччині
10 березня 2026, 17:46
На Закарпатті "швидка" збила 6-річного хлопчика на пішохідному переході
10 березня 2026, 17:43
На Львівщині на смерть збили жінку
10 березня 2026, 17:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Павло Казарін
Олексій Гончаренко
Юрій Касьянов
Всі блоги »