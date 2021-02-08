Чи існує між Венедиктовою та Медведчуком пакт про ненапад

Памятаєте, писав що для мене головним індикатором серйозності боротьби Зеленського із Медведчуком стане внесення Генпрокуроршою до парламенту подання на притягнення Козака до кримінальної відповідальності?

Памятаєте, писав що для мене головним індикатором серйозності боротьби Зеленського із Медведчуком стане внесення Генпрокуроршою до парламенту подання на притягнення Козака до кримінальної відповідальності?

Так от. Пройшов тиждень, а подання – не має. Чому? Не знаю. Наразі є декілька версій. Ключова – подання заблоковане Венедіктовою, яка ніби то має персональні стосунки і домовленості з Медведчуком. Кажуть декілька місяців тому вони підписали пакт про не напад. В рамках пакту Медведчук-Венедиктова остання не чіпає нікого з ОПЗЖ, а ті ні за яких обставин не дають голоси за її гіпотетичну відставку. Правда це чи ні – важко сказати. Але ми точно можемо констатувати, що після голосних заяв усіх силовиків і Президента, що доказів достатньо ГПУ нічого не робить для того, щоб розпочати кримінальне переслідування Козака. Тож цікаво було б почути офіційну відповідь Венедіктової на просте питання – де подання на Козака?

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