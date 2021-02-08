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08 лютого 2021, 13:25 241

Дружину Медведчука Оксану Марченко внесли у базу сайту "Миротворець"

08 лютого 2021, 13:25 241
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Її звинувачують у здійсненні незаконної комерційної діяльності в окупованому Криму
Її звинувачують у здійсненні незаконної комерційної діяльності в окупованому Криму
Фото: із відкритих джерел
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Дружину народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука, телеведучу Оксану Марченко внесли до бази центру Миротворець як особу, що несе загрозу національній безпеці України.

Про це повідомляється на сайті центру "Миротворець”, передає RegioNews.

Фінансування терористів і російських окупантів. Заперечення російської агресії. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України. Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками", - йдеться в обґрунтуванні появи профілю Марченко на сайті.

Також Оксану Марченко звинувачують у здійсненні незаконної комерційної діяльності в окупованому Криму та участі у контрабандних переміщеннях вантажів і товарів на окуповані території України.

У її профілі представлені свідчення причетності до діяльності низки компаній, які здійснюють господарську діяльність у Росії та на окупованих українських територіях.

Нагадаємо, Цивільну дружину нардепа Козака внесли до бази "Миротворця", Наталії Лавренюк закидають фінансування тероризму, подвійне громадянство, ведення бізнесу на території країни-агресора.

ОПЗЖ Віктор Медведчук Дружина Оксана Марченко Миротворець

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