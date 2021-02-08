Существует ли между Венедиктовой и Медведчуком пакт о ненападении
Так вот. Прошла неделя, а представления – нет.
Почему? Не знаю.
В настоящее время есть несколько версий.
Ключевая – представление заблокировано Венедиктовой, которая будто бы имеет персональные отношения и договоренности с Медведчуком.
Говорят несколько месяцев назад они подписали пакт о не нападении. В рамках пакта Медведчук-Венедиктова последняя не трогает никого из ОПЗЖ, а те ни при каких обстоятельствах не дают голоса за ее гипотетическую отставку.
Правда это или нет – трудно сказать.
Но мы точно можем констатировать, что после громких заявлений всех силовиков и Президента, что доказательств достаточно ГПУ ничего не делает для того, чтобы начать уголовное преследование Козака.
Поэтому интересно было бы услышать официальный ответ Венедиктовой на простой вопрос – где представления на Козака?