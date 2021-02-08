Существует ли между Венедиктовой и Медведчуком пакт о ненападении

Помните, писал что для меня главным индикатором серьезности борьбы Зеленского с Медведчуком станет внесение Генпрокурором в парламент представление на привлечение Казака к уголовной ответственности?

Помните, писал что для меня главным индикатором серьезности борьбы Зеленского с Медведчуком станет внесение Генпрокурором в парламент представление на привлечение Казака к уголовной ответственности?

Так вот. Прошла неделя, а представления – нет. Почему? Не знаю. В настоящее время есть несколько версий. Ключевая – представление заблокировано Венедиктовой, которая будто бы имеет персональные отношения и договоренности с Медведчуком. Говорят несколько месяцев назад они подписали пакт о не нападении. В рамках пакта Медведчук-Венедиктова последняя не трогает никого из ОПЗЖ, а те ни при каких обстоятельствах не дают голоса за ее гипотетическую отставку. Правда это или нет – трудно сказать. Но мы точно можем констатировать, что после громких заявлений всех силовиков и Президента, что доказательств достаточно ГПУ ничего не делает для того, чтобы начать уголовное преследование Козака. Поэтому интересно было бы услышать официальный ответ Венедиктовой на простой вопрос – где представления на Козака?

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