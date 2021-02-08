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Виктор Таран политолог [email protected]
08 февраля 2021, 14:15 3

Существует ли между Венедиктовой и Медведчуком пакт о ненападении

08 февраля 2021, 14:15 3
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Помните, писал что для меня главным индикатором серьезности борьбы Зеленского с Медведчуком станет внесение Генпрокурором в парламент представление на привлечение Казака к уголовной ответственности?
Помните, писал что для меня главным индикатором серьезности борьбы Зеленского с Медведчуком станет внесение Генпрокурором в парламент представление на привлечение Казака к уголовной ответственности?
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Так вот. Прошла неделя, а представления – нет.

Почему? Не знаю.

В настоящее время есть несколько версий.

Ключевая – представление заблокировано Венедиктовой, которая будто бы имеет персональные отношения и договоренности с Медведчуком.

Говорят несколько месяцев назад они подписали пакт о не нападении. В рамках пакта Медведчук-Венедиктова последняя не трогает никого из ОПЗЖ, а те ни при каких обстоятельствах не дают голоса за ее гипотетическую отставку.

Правда это или нет – трудно сказать.

Но мы точно можем констатировать, что после громких заявлений всех силовиков и Президента, что доказательств достаточно ГПУ ничего не делает для того, чтобы начать уголовное преследование Козака.

Поэтому интересно было бы услышать официальный ответ Венедиктовой на простой вопрос – где представления на Козака?

ГПУ ОПЗЖ президент Ирина Венедиктова Виктор Медведчук Тарас Козак

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