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Віктор Таран політолог [email protected]
20 жовтня 2020, 16:15 2

Що продемонстрував виступ Зеленського у Верховній Раді

20 жовтня 2020, 16:15 2
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У Зеленського об’єктивно вийшов гарний, потужний передвиборчий виступ. Думаю, його виборцям спіч мав сподобатись
У Зеленського об’єктивно вийшов гарний, потужний передвиборчий виступ. Думаю, його виборцям спіч мав сподобатись
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При цьому Зеленський чітко визначив відповідальних за те, що економіка росте повільно, а корупціонерів не саджають в тюрму. Це "папєрєдніки", логічно Covid-19 і — народні депутати.

В принципі логічно, формула цар-бубочка, а бояри — погані завжди ефективна.
Те що таку формулу потрібно ламати в осах виборців прямо заявили у своїх виступах лідери фракцій

Тимошенко пройшлась по прорахунках із коронавірусом, Синютка — економікою, Совсун про фейкове опитування від Президента та Палиця, який нагадав, що довіра до парламенту складає 8%, а президента 40%.

Ну й останнє про виступ Зеленського. Якби він хотів продемонструвати реальні зміни в соціальній та економічній політиці він би презентував бюджет 2021 з принципово іншими соціальними показниками, але він цього не зробив. Тому що одне діло розказувати, що в країні десь росте ВВП, а інше — презентувати бюджет де фінансово не підкріплена жодна обіцянка з підвищення мінімальної зарплати, чи збільшення зарплат медикам чи освітянам.

Виборці звісно про це дізнаються. Пізніше.

президент Володимир Зеленський ВР вибори коронавірус корупція ВВП
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