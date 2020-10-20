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Виктор Таран политолог [email protected]
20 октября 2020, 16:15 4

Что продемонстрировало выступление Зеленского в Верховной Раде

20 октября 2020, 16:15 4
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У Зеленского объективно получилось хорошее, мощное предвыборное выступление. Думаю, его избирателям спич должен был понравиться
У Зеленского объективно получилось хорошее, мощное предвыборное выступление. Думаю, его избирателям спич должен был понравиться
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При этом Зеленский четко определил ответственных за то, что экономика растет медленно, а коррупционеров не сажают в тюрьму. Это "папередники", логично Covid-19 и — народные депутаты.

В принципе логично, формула царь-бубочка, а бояре — плохие всегда эффективна.
То что такую формулу нужно ломать в осах избирателей прямо заявили в своих выступлениях лидеры фракций

Тимошенко прошлась по просчетам с коронавирусом, Синютка — экономикой, Совсун о фейковом опросе от Президента и Палица, который напомнил, что доверие к парламенту составляет 8%, а президента 40%.

Ну и последнее о выступление Зеленского. Если бы он хотел продемонстрировать реальные изменения в социальной и экономической политике он бы представил бюджет 2021 с принципиально иными социальными показателями, но он этого не сделал. Потому что одно дело рассказывать, что в стране где-то растет ВВП, а другое — презентовать бюджет где финансово не подкреплено ни одно обещание по повышению минимальной зарплаты, или увеличению зарплат медикам или педагогам.

Избиратели конечно об этом узнают. Позже.

президент Владимир Зеленский ВР выборы коронавирус коррупция ВВП
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