Что продемонстрировало выступление Зеленского в Верховной Раде

У Зеленского объективно получилось хорошее, мощное предвыборное выступление. Думаю, его избирателям спич должен был понравиться

У Зеленского объективно получилось хорошее, мощное предвыборное выступление. Думаю, его избирателям спич должен был понравиться

При этом Зеленский четко определил ответственных за то, что экономика растет медленно, а коррупционеров не сажают в тюрьму. Это "папередники", логично Covid-19 и — народные депутаты.

В принципе логично, формула царь-бубочка, а бояре — плохие всегда эффективна.

То что такую формулу нужно ломать в осах избирателей прямо заявили в своих выступлениях лидеры фракций

Тимошенко прошлась по просчетам с коронавирусом, Синютка — экономикой, Совсун о фейковом опросе от Президента и Палица, который напомнил, что доверие к парламенту составляет 8%, а президента 40%.

Ну и последнее о выступление Зеленского. Если бы он хотел продемонстрировать реальные изменения в социальной и экономической политике он бы представил бюджет 2021 с принципиально иными социальными показателями, но он этого не сделал. Потому что одно дело рассказывать, что в стране где-то растет ВВП, а другое — презентовать бюджет где финансово не подкреплено ни одно обещание по повышению минимальной зарплаты, или увеличению зарплат медикам или педагогам.

Избиратели конечно об этом узнают. Позже.