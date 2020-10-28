Підсумки виборів 2020: мовчання ягнят
«Слуги народу» простодушно заявляють про результати місцевих виборів: ми не перемогли, але й не програли
«Слуги народу» простодушно заявляють про результати місцевих виборів: ми не перемогли, але й не програли
Гірше інше, що після цих виборів, ні життєрадісному і говірливому президентові України Зеленському, ні однопартійній більшості Верховної Ради "Слуги народу" нічого сказати українському народу. Ні зараз, ні завтра. Це головний результат цих галасливих і "мутних" виборів.
А поки президент України Зеленський підозріло довго мовчить, очікуючи нових піар-фокусів, його народні депутати і підгодовані політологи наполегливо шукають в публічній та політичній поразці партії "Слуги народу" таємну "діалектику успіху": з одного боку явна поразка, але з іншого боку, не все так погано. Але для кого? Для президента, парламенту, олігархів, місцевої влади або українського народу, якого вперто відучують ходити на вибори і цікавитися політикою.
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