Підсумки виборів 2020: мовчання ягнят

«Слуги народу» простодушно заявляють про результати місцевих виборів: ми не перемогли, але й не програли

«Слуги народу» простодушно заявляють про результати місцевих виборів: ми не перемогли, але й не програли

Гірше інше, що після цих виборів, ні життєрадісному і говірливому президентові України Зеленському, ні однопартійній більшості Верховної Ради "Слуги народу" нічого сказати українському народу. Ні зараз, ні завтра. Це головний результат цих галасливих і "мутних" виборів.

А поки президент України Зеленський підозріло довго мовчить, очікуючи нових піар-фокусів, його народні депутати і підгодовані політологи наполегливо шукають в публічній та політичній поразці партії "Слуги народу" таємну "діалектику успіху": з одного боку явна поразка, але з іншого боку, не все так погано. Але для кого? Для президента, парламенту, олігархів, місцевої влади або українського народу, якого вперто відучують ходити на вибори і цікавитися політикою.