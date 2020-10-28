Зеленський збирається звільнити кількох голів ОДА - джерело в ОП

Крісла голів ОДА звільняться в п'яти регіонах

Крісла голів ОДА звільняться в п'яти регіонах

Фото: з відкритих джерел

Найближчим часом можуть звільнитися крісла керівників обласних державних адміністрацій відразу у декількох регіонах.

Як передає RegioNews, про це повідомило джерело в Офісі президента.

На вихід - Олександр Стаднік - голова Миколаївської ОДА, Юрій Гусєв - голова Херсонської ОДА, Олексій Кучер - голова Харківської ОДА, Олександр Бондаренко - голова Дніпровської ОДА та Куций Максим - голова Одеської ОДА", - повідомив він.

Раніше повідомлялося, що Кабмін погодив звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської ОДА.