Зеленський збирається звільнити кількох голів ОДА - джерело в ОП
Крісла голів ОДА звільняться в п'яти регіонах
Крісла голів ОДА звільняться в п'яти регіонах
Найближчим часом можуть звільнитися крісла керівників обласних державних адміністрацій відразу у декількох регіонах.
Як передає RegioNews, про це повідомило джерело в Офісі президента.
На вихід - Олександр Стаднік - голова Миколаївської ОДА, Юрій Гусєв - голова Херсонської ОДА, Олексій Кучер - голова Харківської ОДА, Олександр Бондаренко - голова Дніпровської ОДА та Куций Максим - голова Одеської ОДА", - повідомив він.
Раніше повідомлялося, що Кабмін погодив звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської ОДА.
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