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Виктор Небоженко Директор Социологической службы "Украинский барометр" [email protected]
28 октября 2020, 16:25 6

Итоги выборов 2020: молчание ягнят

28 октября 2020, 16:25 6
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«Слуги народа» простодушно заявляют о результатах местных выборов: мы не победили, но и не проиграли
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Хуже другое, что после этих выборов, ни жизнерадостному и говорливому президенту Украины Зеленскому, ни однопартийному большинству Верховной Рады "Слуги народа" нечего сказать украинскому народу. Ни сейчас, ни завтра. Это главный результат этих шумных и "мутных" выборов.

А пока президент Украины Зеленский подозрительно долго молчит, ожидая новых пиар-фокусов, его народные депутаты и прикормленные политологи упорно ищут в публичном и политическом поражении несостоявшейся партии "Слуги народа" тайную "диалектику успеха": с одной стороны явное поражение, но с другой стороны не все так плохо. Но для кого? Для президента, парламента, олигархов, местной власти или украинского народа, которого упорно отучают ходить на выборы и интересоваться политикой.

выборы Владимир Зеленский Слуга народа президент депутаты
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