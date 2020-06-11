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Віктор Небоженко Директор Соціологічної служби "Український барометр" [email protected]
11 червня 2020, 14:00 38

Невдале полювання Зеленського

11 червня 2020, 14:00 38
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Пішов другий рік «полювання» на колишнього президента олігарха Порошенка командою президента Зеленського
Пішов другий рік «полювання» на колишнього президента олігарха Порошенка командою президента Зеленського
Фото: УНІАН
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Скоро у правоохоронців закінчаться піар приводи для підозр і арештів Порошенка. Але ще раніше закінчиться терпіння у електорату Зеленського, який дуже сподівався на те, що обравши нового, молодого, чесного президента, він побачать Порошенка у в'язниці за створення системи елітної корупції. Замість цього йому розповідають про силу українського закону, який не дозволяє за півтора року посадити у в'язницю жодного віп корупціонера з старої або вже нової влади.

Здається, що президент Зеленський боїться і не любить Порошенка, але він десь таємно заздрить його здібності, одночасно, масштабно красти і хвацько керувати Україною. А у самого Зеленського, поки що не виходить ні те, ні інше.
Насправді, замість боротьби з корупцією або радикальною економічною реформою Офіс президента Зеленського пропонує, перш за все, будь-якою ціною, примиритися з путінською Росією і допомогти сепаратистам Донбасу вижити за рахунок України, та набути легітимності. Зеленський явно "натякає" Україні, що "боротьба за мир" в окупованому Донбасі, важливіше боротьби за справедливість, проведення радикальних реформи і знищення корупції. В результаті ніде не досягає успіху.
Точно так робив меланхолійний, професійний українець президент Ющенко. Замість того щоб, користуючись величезною популярністю українців і довірою Заходу, почати енергійні реформи та боротьбу з корупцією, він п'ять років присвятив боротьбі за відновлення справедливої пам'яті про Голодомор і думам про трипільську культуру. Все ніби правильно, але в результаті - ні гідної пам'яті про Голодомор, ні реформ, ні чистої України без корупції.

Володимир Зеленський Петро Порошенко Віктор Ющенко корупція правоохоронці
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