Неудачная охота Зеленского

Пошел второй год «охоты» на бывшего президента-олигарха Порошенко командой президента Зеленского

Пошел второй год «охоты» на бывшего президента-олигарха Порошенко командой президента Зеленского

Фото: УНИАН

Скоро у правоохранителей закончатся пиар-поводы для подозрений и арестов Порошенко. Но еще раньше закончится терпение у электората Зеленского, которые очень надеялся на то, что избрав нового, молодого, честного президента, они увидят Порошенко в тюрьме за создание системы элитной коррупции. Вместо этого им рассказывают о силе украинского закона, который не позволяет за полтора года посадить в тюрьму ни одного вип-коррупционера из старой или уже новой власти.

Кажется, что президент Зеленский боится и не любит Порошенко, но он где-то тайно завидует его способности, одновременно, масштабно воровать и лихо управлять Украиной. А у самого Зеленского, пока не получается, ни то, ни другое.

На деле, вместо борьбы с коррупцией или радикальной экономической реформой Офис президента Зеленского предлагает, прежде всего, любой ценой, примириться с путинской Россией и помочь сепаратистам Донбасса выжить за счет Украины, и обрести легитимность. Зеленский явно "намекает" Украине, что "борьба за мир" в оккупированном Донбассе, важнее борьбы за справедливость, проведения радикальных реформы и уничтожение коррупции. В результате нигде не добивается успеха.

Точно так поступал меланхоличный, профессиональный украинец президент Ющенко. Вместо того чтобы, пользуясь огромной популярностью украинцев и доверием Запада, начать энергичные реформы и борьбу с коррупцией он пять лет посвятил борьбе за восстановление справедливой памяти о Голодоморе и думам о трипольской культуре. Все как бы правильно, но в результате, - ни достойной памяти о Голодоморе, ни реформ, ни чистой Украины без коррупции.