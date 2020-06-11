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Виктор Небоженко Директор Социологической службы "Украинский барометр" [email protected]
11 июня 2020, 14:00 23

Неудачная охота Зеленского

11 июня 2020, 14:00 23
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Пошел второй год «охоты» на бывшего президента-олигарха Порошенко командой президента Зеленского
Пошел второй год «охоты» на бывшего президента-олигарха Порошенко командой президента Зеленского
Фото: УНИАН
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Скоро у правоохранителей закончатся пиар-поводы для подозрений и арестов Порошенко. Но еще раньше закончится терпение у электората Зеленского, которые очень надеялся на то, что избрав нового, молодого, честного президента, они увидят Порошенко в тюрьме за создание системы элитной коррупции. Вместо этого им рассказывают о силе украинского закона, который не позволяет за полтора года посадить в тюрьму ни одного вип-коррупционера из старой или уже новой власти.

Кажется, что президент Зеленский боится и не любит Порошенко, но он где-то тайно завидует его способности, одновременно, масштабно воровать и лихо управлять Украиной. А у самого Зеленского, пока не получается, ни то, ни другое.
На деле, вместо борьбы с коррупцией или радикальной экономической реформой Офис президента Зеленского предлагает, прежде всего, любой ценой, примириться с путинской Россией и помочь сепаратистам Донбасса выжить за счет Украины, и обрести легитимность. Зеленский явно "намекает" Украине, что "борьба за мир" в оккупированном Донбассе, важнее борьбы за справедливость, проведения радикальных реформы и уничтожение коррупции. В результате нигде не добивается успеха.
Точно так поступал меланхоличный, профессиональный украинец президент Ющенко. Вместо того чтобы, пользуясь огромной популярностью украинцев и доверием Запада, начать энергичные реформы и борьбу с коррупцией он пять лет посвятил борьбе за восстановление справедливой памяти о Голодоморе и думам о трипольской культуре. Все как бы правильно, но в результате, - ни достойной памяти о Голодоморе, ни реформ, ни чистой Украины без коррупции.

Владимир Зеленский Петр Порошенко Виктор Ющенко коррупция правоохранители
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