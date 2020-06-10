Володимир Зеленський приїхав із робочим візитом до Чернігова

У місті президента Зеленського зустріли з пікетами

У місті президента Зеленського зустріли з пікетами

Фото: val.ua

Президент розпочав візит до Чернігова з відвідування обласної станції швидкої допомоги, де його очікувало кілька груп протестувальників

Про це пише RegioNews з посиланням на val.ua.

Дві групи мітингарів, незалежно одна від одної, вимагали у президента сприяти у розслідуванні загибелі дітей. На думку учасників акції, поліція зволікає з об`єктивним розслідуванням цих двох кримінальних справ.

Володимир Зеленський у Чернігові (Наживо) Опубліковано Челайн - CheLine.com.ua Середа, 10 червня 2020 р.

Інші мітингарі вимагають від президента посприяти привласненню поштової адреси для їх житла, яку вони не можуть отримати у місцевих органах влади.

Також біля обласної станції "швидкої" стояла група мітингарів з "Нацкорпусу". Вони вимагали пояснень щодо розгляду кандидатури Сергія Шкарлета на посаду Міністра освіти. Їх цікавило минуле ректора Національного університету "Чернігівська політехніка" у Партії регіонів, а також його плани на посаді міністра.

Після спілкування з мітингувальниками, Зеленський оглянув будівлю центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, яка нині перебуває на реконструкції. Президент попросив місцеву владу і будівельників пришвидшити роботи, аби закінчити їх до жовтня цього року.

Після ознайомлення з реконструкцією станції "швидкої допомоги" у планах президента відвідини Національного університету "Чернігівська політехніка", зустріч із бізнесом і відвідування підприємства "Текстиль контакт".

Нагадаємо, минулого тижня під час візиту до Хмельницької області президент Зеленський порушив карантин і отримав за це 17 тисяч гривень штрафу.