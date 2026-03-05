12:39  05 березня
На Хмельниччині під час пожежі загинула жінка та троє її дітей
10:57  05 березня
У Львові СБУ та поліція перевірятимуть документи і авто до 9 березня
08:39  05 березня
Вбивство у Полтаві: підозрюваного заарештували на 60 діб
05 березня 2026, 16:09

Українські F-16 зіткнулись із гострою нестачею американських ракет

05 березня 2026, 16:09
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Наприкінці 2025 року українські пілоти F-16 були змушені відбивати російські атаки з гострою нестачею американських ракет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Reuters.

Агентство пише, що Україна мала лише кілька американських ракет AIM-9 Sidewinder класу "повітря – повітря" для всієї своєї ескадрильї F-16, коли постачання раптом припинилися.

У цей час пілоти F-16 усе одно виконували денні вильоти й намагалися збивати дрони роторними гарматами. Хоч масовані російські атаки загалом відбувалися вночі, і проводити такі місії в темряві було надто небезпечно.

Згодом дефіцит ракет таки покрили.

Як повідомлялось, Військово-морські сили України збили над Чорним морем російський вертоліт вартістю $1,5 млн. Йдеться про Ка-27.

Відбувся великий обмін полоненими між Україною та РФ
05 березня 2026, 14:54
ППО знешкодила 136 зі 155 безпілотників, якими росіяни атакували Україну
05 березня 2026, 08:46
Сили оборони за добу ліквідували 900 російських окупантів – Генштаб
05 березня 2026, 07:45
03 березня 2026
Пальне на заправках може подорожчати до 150 грн за літр
05 березня 2026, 18:14
З російського полону повернулись 17 воїнів-прикордонників
05 березня 2026, 17:57
Штурмовики РФ намагались прорвати позиції українських військових на Південно-Слобожанському напрямку
05 березня 2026, 17:39
У Дніпрі позашляховик збив жінку з дитиною та зажбурнув людей через скло в магазин
05 березня 2026, 17:35
На Рівненщині пограбували та вбили чоловіка: серед зловмисників підліток
05 березня 2026, 17:20
Зеленський заявив, що в України є власна далекобійна зброя із дальністю до 1000 кілометрів
05 березня 2026, 17:13
Один із найбільших торгово-розважальних центрів Києва виставили на продаж
05 березня 2026, 16:54
На Полтавщині водій обленерго "зливав" локації ТЦК
05 березня 2026, 16:45
В Києві посеред дня викрали людину
05 березня 2026, 16:31
