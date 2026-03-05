Українські F-16 зіткнулись із гострою нестачею американських ракет

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Наприкінці 2025 року українські пілоти F-16 були змушені відбивати російські атаки з гострою нестачею американських ракет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Reuters.

Агентство пише, що Україна мала лише кілька американських ракет AIM-9 Sidewinder класу "повітря – повітря" для всієї своєї ескадрильї F-16, коли постачання раптом припинилися.

У цей час пілоти F-16 усе одно виконували денні вильоти й намагалися збивати дрони роторними гарматами. Хоч масовані російські атаки загалом відбувалися вночі, і проводити такі місії в темряві було надто небезпечно.

Згодом дефіцит ракет таки покрили.

