Зупинка USAID нічого доброго США не дасть

Уся ця дискусія – добре це чи погано – стосовно зупинки американських програм грантової, тобто без повернення грошей, підтримки України (а це не лише USAID) не може не дивувати. Це однозначно не є добре.

Уся ця дискусія – добре це чи погано – стосовно зупинки американських програм грантової, тобто без повернення грошей, підтримки України (а це не лише USAID) не може не дивувати. Це однозначно не є добре.

Фото: Biometrics News

Тим більше зараз, в умовах війни й дефіциту ресурсів, тим більше валютних.

Чи дійсно є ті, хто серйозно вважає, що Україні не потрібний зараз зайвий долар? Чи комусь вигідно мати більше безробітних? Чи влив недоотриманих коштів позитивно вплине на фінансові показники? Комусь не потрібні податки в Україні?

Якщо такі є, то вони, м'яко кажучи, не зовсім компетентні.

Треба не лише подякувати американському народу за підтримку, але й терміново шукати рішень стосовно компенсаторних механізмів.

Намагатися дипломатичними каналами працювати, щоб зробили для України виняток. Це зараз дуже складно буде зробити, але можливо.

Терміново вести перемовини на рівні урядових структур про заміщення донорських коштів на критичні проєкти з країнами ЄС та Євросоюзу як інституції, Канади, Швейцарії, Великобританії, Японії, інших країн.

Громадським організаціям диверсифікувати джерела підтримки, намагаючись зберегти при цьому незалежну, позапартійну позицію.

Не треба створювати ілюзії – якщо і буде якесь поновлення фінансування проєктів переважно для їх завершення, то нескоро.

І те, що США зупинили так різко програми по лінії USAID нічого їм доброго також не дасть. Туди, звідки вони вийдуть, зайдуть російські, китайські гроші й обладнання. Але це внутрішні рішення у США.

Із хорошого: головне не стільки гроші, але насамперед професійні й патріотичні кадри. Сподіваюся, ті українці, кого це безпосередньо торкнеться, знайдуть рішення. Російські загарбники загартували всіх, хто залишився в Україні, так, що цей виклик сприймається не як краш-тест, а просто як додаткові неприємності.

Усе буде добре!