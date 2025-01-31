Остановка USAID ничего хорошего США не даст

Вся эта дискуссия – хорошо это или плохо – об остановке американских программ грантовой, то есть без возврата денег, поддержки Украины (а это не только USAID) не может не удивлять. Это однозначно – не хорошо.

Вся эта дискуссия – хорошо это или плохо – об остановке американских программ грантовой, то есть без возврата денег, поддержки Украины (а это не только USAID) не может не удивлять. Это однозначно – не хорошо.

Фото: Biometrics News

Тем более сейчас, в условиях войны и дефицита ресурсов, тем более валютных.

Действительно ли есть те, кто серьезно считает, что Украине не нужен сейчас "лишний" доллар? Кому выгодно иметь больше безработных? Повлияет ли положительно вливание недополученных средств на финансовые показатели? Кому-то не нужны налоги в Украине?

Если такие есть, то они, мягко говоря, не совсем компетентны.

Надо не только поблагодарить американский народ за поддержку, но и срочно искать решения относительно компенсаторных механизмов.

Пытаться по дипломатическим каналам работать, чтобы сделали для Украины исключение. Это сейчас очень сложно будет сделать, но возможно.

Срочно вести переговоры на уровне правительственных структур о замещении донорских средств на критические проекты со странами ЕС и Евросоюза в качестве института, Канады, Швейцарии, Великобритании, Японии, других стран.

Общественным организациям диверсифицировать источники поддержки, пытаясь сохранить при этом независимую внепартийную позицию.

Не нужно создавать иллюзии – если и будет какое-то возобновление финансирования проектов преимущественно для их завершения, то нескоро.

И то, что США остановили так резко программы по линии USAID, ничего им хорошего тоже не даст. Туда, откуда они выйдут, зайдут российские, китайские деньги и оборудование. Но это внутренние решения в США.

Из хорошего: главное не столько деньги, но прежде всего – профессиональные и патриотичные кадры. Надеюсь, те украинцы, кого это напрямую коснется, найдут решение. Российские захватчики закалили всех, кто остался в Украине, так что этот вызов воспринимается не как краш-тест, а просто как дополнительные неприятности.

Все будет хорошо!