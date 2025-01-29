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29 січня 2025, 16:58

У ЦПД спростували інформацію про припинення військової допомоги Україні від США

29 січня 2025, 16:58
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Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко спростував інформацію про нібито припинення військової допомоги Україні з боку США

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу ЦПД.

"Військова допомога США для України продовжується, зокрема за пакетами військової допомоги, ухвалених раніше… Інформація, що поширюється у медіа стосовно зупинення військової допомоги, не відповідає дійсності", – йдеться у повідомленні.

Напередодні у The New York Times повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа заморозила фінансування програм з надання зовнішньої допомоги та видачі грантів. Це начебто стосується і більшості програм військової та безпекової допомоги, в тому числі Україні, Тайваню та Йорданії. Винятком у розпорядженні є військова допомога Ізраїлю та Єгипту, а також надзвичайна продовольча допомога.

Видання вважає, що таке рішення може завдати довгострокової шкоди стратегічним інтересам США.

Нагадаємо, українська сторона незабаром розпочне консультації із американськими партнерами щодо відновлення фінансування USAID.

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