11:26  09 червня
Вибухи на Полтавщині: в ОВА попередили про роботу саперів
10:51  09 червня
На Полтавщині п'яний чоловік з електропилою влаштував погром у магазині
22:00  08 червня
У Львові загорівся житловий будинок: загинув чоловік
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко виконавчий директор Українського інституту майбутнього info@regionews.ua
09 червня 2025, 10:50

Відповідь на удари по стратегічних аеродромах: РФ проведе "велике засідання Ради безпеки"

09 червня 2025, 10:50
Читайте также на русском языке
Росіяни проанонсували "велике засідання Ради безпеки" наступного тижня
Росіяни проанонсували "велике засідання Ради безпеки" наступного тижня
ілюстративне фото: росЗМІ
Читайте также
на русском языке

Для більшої інтриги сказали, що це засідання, яке дуже багато хто чекає (наскільки я розумію, мається на увазі відповідь на наші удари по стратегічних аеродромах).

Всі ми прекрасно вже розуміємо, що арсенал дій у Путіна дуже обмежений. Ядерки нема і не буде. Орєшнік явно не потребує засідання Ради безпеки.

Які тоді можуть бути сценарії?

1. Найгірший. Почнеться підготовка до мобілізації чи навіть оголошена мобілізація. Технічно вони з квітня готові до неї. Я не вірю в бунти проти мобілізації. Якщо до цього (мобілізації) дійде, буде як і минулого разу: "дракон" забрав 300 тисяч, а інші щасливі, що їх пронесло.

2. Дуже поганий. Оголошення нових регіонів територією Росіі (перш за все Харківська область).

3. Дуже поганий. Буде зроблено звернення до КНДР допомогти з людьми. Нагадаю, минулого тижня Шойгу був у Кіма. На мою думку, максимум, що Корея може дати Путіну - це 100 тисяч. Але якщо це буде відразу 100 тисяч - це дуже серйозна проблема для нас.

4. Нічого не буде.

Я спеціально пишу про погані сценарії. Краще бути готовим до гіршого, хоча сподіваюся, переможе сценарій номер 4.

І не виключено, що цей анонс потрібен Путіну, щоб дотнього знову подзвонив Трамп. І, можливо, Сі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна літак аеродром втрати росіян Путін операція Павутина
"Бережіть себе": Зеленський закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу найближчим часом
08 червня 2025, 21:40
Ризик для урядових будівель: Путін ще не помстився за "Павутину" - Reuters
08 червня 2025, 17:20
"Павутина" в дії: СБУ показала нове відео успішного удару по стратегічній авіації РФ
07 червня 2025, 18:13
Всі новини »
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
Удар КАБами по Запоріжжю: з'явилися фото та відео з місця атаки
09 червня 2025, 11:36
Масштабна атака РФ: ППО збила понад 270 Shahed та десятки ракет
09 червня 2025, 11:26
Вибухи на Полтавщині: в ОВА попередили про роботу саперів
09 червня 2025, 11:26
Рятувальники знайшли тіло чоловіка у річці Горинь на Хмельниччині – ДСНС
09 червня 2025, 11:19
Росіяни вдарили по Запоріжжю: пошкоджені будинки, поранена жінка
09 червня 2025, 11:05
На Полтавщині п'яний чоловік з електропилою влаштував погром у магазині
09 червня 2025, 10:51
На Сумщині росіяни поранили 9 людей, серед них – вагітна жінка
09 червня 2025, 10:39
На Полтавщині уламки ворожого безпілотника пошкодили ЛЕП
09 червня 2025, 10:19
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 9 червня
09 червня 2025, 09:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »