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Вадим Денисенко исполнительный директор Украинского института будущего info@regionews.ua
09 июня 2025, 10:50

Ответ на удары по стратегическим аэродромам: РФ проведет "большое заседание Совбеза"

09 июня 2025, 10:50
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иллюстративное фото: росСМИ
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Для большей интриги сказали, что это заседание, которое очень многие ожидают (насколько я понимаю, имеется в виду ответ на наши удары по стратегическим аэродромам).

Все мы прекрасно уже понимаем, что арсенал действий у Путина очень ограничен. Ядерки нет и не будет. Орешник явно не нуждается в заседании Совета безопасности.

Какие тогда могут быть сценарии?

1. Худший. Начнется подготовка к мобилизации или даже объявленная мобилизация. Технически они с апреля готовы к ней. Я не верю в бунты против мобилизации. Если до этого (мобилизации) дойдет, будет как и в прошлый раз: "дракон" забрал 300 тысяч, а другие счастливые, что их пронесло.

2. Очень плохой. Объявления новых регионов по территории России (прежде всего Харьковская область).

3. Очень плохой. Будет сделано обращение к КНДР помочь с людьми. Напомню, на прошлой неделе Шойгу был у Кима. По моему мнению, максимум, что Корея может дать Путину – это 100 тысяч. Но если это будет сразу 100 тысяч – это очень серьезная проблема для нас.

4. Ничего не будет.

Я специально пишу о плохих сценариях. Лучше быть готовым к худшему, хотя надеюсь победит сценарий номер 4.

И не исключено, что этот анонс нужен Путину, чтобы дотнего снова позвонил Трамп. И, может быть, Си.

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