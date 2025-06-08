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08 червня 2025, 17:20

Ризик для урядових будівель: Путін ще не помстився за "Павутину" - Reuters

08 червня 2025, 17:20
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Фото з відкритих джерел
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У іноземних ЗМІ вважають, що російський диктатор Путін ще не помстився за спецоперацію СБУ з ударами по аеродромах РФ. Зокрема, на думку аналітиків, є ризик масованих ударів по українській енергетиці

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційних осіб США, передає RegioNews.

У ніч проти 6 червня російські військові завдали масованого удару по Україні. Росіяни називали це, зокрема, "відповіддю на терористичні атаки" (скоріше за все, маючи на увазі операцію СБУ "Павутина"). Проте джерела журналістів кажуть про те, що насправді повна відповідь диктатора Путіна ще попереду.

У виданні зазначають, що під загрозою в Україні можуть бути урядові будівлі. Завдавати удари росіяни можуть ракетами та дронами. Зокрема, йдеться про ризик об'єктам оборонної промисловості України.

Експерти також зауважили, що росіяни можуть завдати масованих ударів по українській енергетиці та аеродромах.

Нагадаємо, що нещодавно СБУ провела спецоперацію "Павутина", завдавши дронових ударів по російських аеродромах. У результаті роботи українських військових уражено понад 40 російських літаків. Це, зокрема, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 та літаки-розвідники А-50У. Орієнтовна вартість ураженої авіації РФ понад 7 мільярдів доларів.

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