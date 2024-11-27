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Тимофій Милованов Экс-министр развития экономики, почетный президент Киевской школы экономики info@regionews.ua
27 листопада 2024, 07:09

Чому Європа боїться дати відсіч Росії

27 листопада 2024, 07:09
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Politico ставить гарне питання! Чому Європа боїться дати відсіч Росії, навіть коли та безпосередньо атакує Європу через саботаж і терор?
Politico ставить гарне питання! Чому Європа боїться дати відсіч Росії, навіть коли та безпосередньо атакує Європу через саботаж і терор?
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Я думаю, це тому, що європейські політики слабкі та не мають ні ідей, ні здатності реагувати. Для Європи все скоро стане набагато гірше.

Останні інциденти, які приписують Росії: запалювальна бомба в аеропорту Лейпцига та пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі.

Найбільш публічно відомі атаки також включають саботаж критичної інфраструктури, цілеспрямовані напади на виробників зброї (замах на гендиректора Rheinmetall), а також підпали в кількох європейських країнах.

Реакція Європи? Сподівання, що це зникне саме по собі. Але цього не станеться. І сподівання не є відповіддю. Відповіддю має стати структура, плани, дії, які будуть конкретно протидіяти Росії.

Натомість європейці бояться ескалації й нічого не роблять, плюс є формальні обмеження НАТО — атаки розраховані так, щоб залишатися нижче порогу для застосування Статті 5, хоча консультації за Статтею 4 навіть не ініціювали (а можливо, варто було б!).

Росія адаптувала свої тактики після висилки дипломатів, зараз використовує "одноразових агентів" — молодих людей, які говорять російською, мають IT-навічки і отримують оплату криптовалютою.

Європейські агентства мали б активно розбиратися з ними, але вони або не діють, або роблять це занадто повільно.

Певна відповідь є, але вона занадто повільна й недостатня. Європа має переосмислити свій підхід до безпеки, нарешті прокинутися і почати реально сприймати російську загрозу.

Росія безпека Європа Тимофій Милованов
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