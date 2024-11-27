Politico задает хороший вопрос! Почему Европа боится дать отпор России, даже когда непосредственно атакует Европу из-за саботажа и террора?

Politico задает хороший вопрос! Почему Европа боится дать отпор России, даже когда непосредственно атакует Европу из-за саботажа и террора?

Я думаю это потому, что европейские политики слабы и не имеют ни идей, ни способности реагировать. Для Европы все скоро станет гораздо хуже.

Последние инциденты, приписываемые России: зажигательная бомба в аэропорту Лейпцига и повреждение подводных кабелей в Балтийском море.

Наиболее публично известные атаки также включают саботаж критической инфраструктуры, целенаправленные нападения на производителей оружия (покушение на гендиректора Rheinmetall), а также подвергшиеся в нескольких европейских странах.

Реакция Европы? Надежда, что это исчезнет само собой. Но этого не произойдет. И надежда не ответ. Ответом должна стать структура, планы, действия, которые конкретно будут противодействовать России.

В то же время европейцы боятся эскалации и ничего не делают, плюс есть формальные ограничения НАТО — атаки рассчитаны так, чтобы оставаться ниже порога для применения статьи 5, хотя консультации по статье 4 даже не инициировали (а возможно, стоило бы!).

Россия адаптировала свои тактики после высылки дипломатов, сейчас использует "одноразовых агентов" — говорящих по-русски молодых людей имеют IT-новички и получают оплату криптовалютой.

Европейские агентства должны активно разбираться с ними, но они либо не действуют, либо делают это слишком медленно.

Определенный ответ есть, но он слишком медленный и недостаточный. Европа должна переосмыслить свой подход к безопасности, наконец-то проснуться и начать реально воспринимать российскую угрозу.